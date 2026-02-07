Η Μαρία Καβογιάννη έκλεψε τις εντυπώσεις τραγουδώντας το θρυλικό «I Will Survive» στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση. Η ηθοποιός, γνωστή για την αμεσότητά της, δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο από τη Βίσση και να ξεσηκώσει το κοινό με την ενέργεια και το πάθος της.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται η Καβογιάννη να τραγουδά με πάθος, ενώ η Άννα Βίσση στέκεται δίπλα της, ενθαρρύνοντάς τη και απολαμβάνοντας τη μοναδική στιγμή

Η ηθοποιός πλησίασε το τραπέζι της παρέας της και παρέδωσε εκεί το μικρόφωνο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στο κοινό, που αντέδρασε με αδιάκοπα χειροκροτήματα για την απρόσμενη αυτή εμφάνιση.

Η στιγμή αυτή επιβεβαιώνει πως η Μαρία Καβογιάννη μπορεί να μαγέψει το κοινό όχι μόνο με την υποκριτική, αλλά και με τη φωνή της, δίπλα σε μια από τις πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της Ελλάδας.