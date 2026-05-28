Υπάρχουν Κυριακές που τελειώνουν και τις ξεχνάς. Υπάρχουν, όμως, και Κυριακές που τις ζεις και ανυπομονείς να τις ξαναζήσεις. Το Drink Pink ανήκει σταθερά στη δεύτερη κατηγορία και το ξέρει καλά όποιος έχει βρεθεί έστω μια φορά στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ με ένα ποτήρι ροζέ στο χέρι και τον Σαρωνικό μπροστά του.

Φέτος, στις 14 Ιουνίου 2026, το Drink Pink– Rosé Wine Extravaganza by Oenorama επιστρέφει στον ίδιο εντυπωσιακό χώρο για τέταρτη συνεχή χρονιά. Πάνω από 150 ροζέ κρασιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και επιλεγμένες ετικέτες του διεθνούς αμπελώνα σε περιμένουν σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους της Αθήνας. Φέτος, όμως, που το Drink Pink κλείνει 10 χρόνια τα πάντα αλλάζουν και η εμπειρία απογειώνεται. Τα εισιτήρια είναι περιορισμένα και κάθε χρόνο η έκθεση είναι sold out.

10 χρόνια ροζέ κρασί & 1 εντελώς νέος τρόπος να τα απολαύσεις

Το Drink Pink δεν γιορτάζει την επέτειό του με νοσταλγία, την γιορτάζει αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπεις, που νιώθεις και που πίνεις ροζέ κρασί.

Φέτος τα κρασιά κατηγοριοποιούνται εντελώς διαφορετικά: με βάση τη στιγμή, γιατί έτσι πίνουμε κρασί στ’ αλήθεια. Έτσι νιώθουμε, έτσι βιώνουμε πραγματικά το κρασί και τα ροζέ είναι τα ιδανικά κρασιά για τέτοιο pairing.

Στο DRINK PINK 2026 τα κρασιά δένονται με 8 θεματικούς πόλους σύνδεσης: οκτώ στιγμές ζωής, που οργανώνουν την έκθεση και σε γεμίζουν ιδέες για να βάλεις το ροζέ κρασί στη ζωή σου:

δίπλα στη φρεσκάδα της θάλασσας,

στο τραπέζι,

στο ρυθμό της διασκέδασης,

για χαλάρωση στο σπίτι,

στο «πι(ν)κνίκ»,

μετά το shopping,

για after office αποσυμπίεση,

απλώς, χωρίς κανόνες.

Γιατί τα ροζέ πάνε παντού και πάντα, οπότε Feel free & drink rosé! Γιατί κάθε ροζέ έχει τη δική του στιγμή, που μπορεί να γίνει η στιγμή καθενός.

Κάθε στιγμή έχει τα δικά της ροζέ κρασιά, τη δική της ατμόσφαιρα, τη δική της αίσθηση. Κάθε επισκέπτης του φετινού Drink Pink βρίσκει αβίαστα αυτό που μιλάει στη γλώσσα του και τον αγγίζει βιωματικά.

Φέτος το κρασί έρχεται σε σένα & όχι το ανάποδο

Μια ακόμα αλλαγή που αναβαθμίζει σημαντικά την εμπειρία στην έκθεση: φέτος θα σε σερβίρουν, δεν σερβίρεις μόνος σου. Εξειδικευμένοι οινοχόοι αναλαμβάνουν να φέρουν το κρασί στο ποτήρι σου, στη σωστή θερμοκρασία, απαντώντας σε ό,τι θες να ρωτήσεις. Πιο εύκολα και αβίαστα, με σκοπό να επιλέξεις τα ροζέ του καλοκαιριού, και όχι μόνο, και να τα βάλεις στο δικό σου κόσμο.

Φόρα ροζ, κέρδισε δώρο & πάρε τη λίστα των αγαπημένων σου κρασιών στο email σου

Δύο παραδόσεις του Drink Pink που επιστρέφουν φέτος μεγαλύτερες από ποτέ — και καμία δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Η πρώτη: φοράς κάτι ροζ και παίρνεις δώρο επιτόπου, μια ροζ βεντάλια, ή μια αδιάβροχη θήκη κινητού. 500 δώρα ανά session, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όπως πάντα, με κάθε εισιτήριο παίρνεις και ένα ποτήρι για δοκιμή.

Η δεύτερη: σε κάθε κρασί, μαζί με διάφορες πληροφορίες, υπάρχει το QR code του. Σκανάρεις, και αυτόματα τα κρασιά που επιλέγεις γιατί σου άρεσαν, τα λαμβάνεις σε λίστα στο email σου. Για να τα βρεις μετά, για να τα παραγγείλεις, για να μην ξεχάσεις αυτό το ροζέ που έκλεψε την παράσταση στις δικές σου προτιμήσεις.

Ταυτόχρονα, όμως, μπαίνεις σε κλήρωση με διάφορα δώρα ανά session. Όλα τα κρασιά της έκθεσης είναι και online στο drinkpink.gr, μπορείς να τα δεις πριν έρθεις, να σχεδιάσεις τη διαδρομή σου, να ξέρεις όλα τα καλά που σε περιμένουν.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026

Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Ανδρέα Συγγρού 364

Δύο sessions: 12:00–16:00 & 16:30–20:30, διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει.

Με κάθε εισιτήριο παίρνεις αναμνηστικό ποτήρι γευσιγνωσίας με το λογότυπο της έκθεσης —το παίρνεις μαζί σου και κάθε φορά που το βλέπεις, θυμάσαι, βιώνεις ξανά, νιώθεις.

Προπώληση: 16€ κανονικό / 13€ φοιτητικό Στο ταμείο: 19€ κανονικό / 16€ φοιτητικό — εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ. Ο Σαρωνικός. 150+ ροζέ κρασιά δεμένα βιωματικά με 8 στιγμές ζωής, ίσως της δικής σου ζωής. Αυτό δεν είναι ένα event που απλώς θα πας· είναι η Κυριακή του Ιουνίου που θα θυμάσαι.

Τα εισιτήρια ανά session είναι λίγα. Βιάσου να πάρεις το δικό σου, πριν γίνουν sold out.