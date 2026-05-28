Θετική είναι η πορεία της υγείας του Σταύρου Φλώρου μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο, με τον πατέρα του να αποκαλύπτει πως το πολύωρο χειρουργείο στο πόδι του ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζει τη θεραπεία και την αποκατάστασή του, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου.

Μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό την Πέμπτη 28 Μαΐου, ο πατέρας του παίκτη αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του και στις επόμενες κινήσεις των γιατρών.

Σχετικά με τη δεύτερη επέμβαση, δήλωσε: «Το χειρουργείο που έκανε ο Σταύρος διήρκησε 8 ώρες και πλέον, δύο μέρες μετά, μπορούμε να πούμε πως είχε πλήρη επιτυχία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα χρειαστεί να κάνει άλλο χειρουργείο στο δεξί του πόδι. Σε περίπου δέκα μέρες θα μεταφερθεί στο κέντρο αποκατάστασης και όσο περνάει ο καιρός η κατάστασή του βελτιώνεται, ενώ χαίρεται ιδιαίτερα με την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου».

Στη συνέχεια, μίλησε για τα επόμενα στάδια της αποκατάστασης του γιου του, εξηγώντας πως θα παραμείνει για κάποιο διάστημα ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως είπε: «Όσο τα χειρουργεία προχωρούν καλά, τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου νιώθουμε πιο ήρεμοι. Ο Σταύρος θα παραμείνει λίγο ακόμα στο Μαϊάμι ώστε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ τον Αύγουστο θα έρθει για λίγο στην Ελλάδα στο σπίτι του, και από τον Σεπτέμβριο θα φύγει ξανά για να τοποθετήσει το προσθετικό πόδι μόλις κλείσει η πληγή. Με τον Ατζούν συνεχίζουμε να έχουμε καθημερινή επικοινωνία και να μας στηρίζει συνεχώς».

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε θάλασσα του Άγιος Δομίνικος, όταν ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνος Μαλλιαρός. Ο 22χρονος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Λίγες ημέρες πριν από το χειρουργείο, ο ίδιος είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο Instagram από το νοσοκομείο.

Στο μήνυμά του ανέφερε: «Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν».