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Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πλέον τον εαυτό της μοντέλο, καθώς έχει μεταβεί σε μια διαφορετική επαγγελματική κατηγορία.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιάννη Καραβασάνη, αποκαλύπτοντας την απόφαση του ζευγαριού να προχωρήσει ξανά σε γάμο.

Η παρουσιάστρια επισήμανε πως η στάση του συντρόφου της προσφέρει ισορροπία και ηρεμία στην καθημερινότητά της.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει για την ίδια, υποστηρίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και χαρακτηρίζοντάς τα άδικα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν προσδιορίζει πλέον τον εαυτό της ως μοντέλο, καθώς, όπως είπε, έχει περάσει σε μια διαφορετική επαγγελματική κατηγορία.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο βρέθηκε καλεσμένη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για όσα έχουν γραφτεί για εκείνη, τις επαγγελματικές συνεργασίες της στο εξωτερικό και την προσωπική της ζωή. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δυσκολίες στις διαπροσωπικές της σχέσεις, αλλά και στη δεύτερη ευκαιρία που έδωσε στη σχέση της με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη.

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Αρχικά, δήλωσε: «Πολλά έχουν γραφτεί για εμένα και είναι λάθος και δεν ισχύουν και είναι άδικα. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν και εσύ δεν τους λες, γιατί έχεις επιλέξει να μην λες, πρέπει να το υποστείς. Αδικίες έχουν συμβεί, αλλά δεν θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα απαντήσω, δεν θα σχολιάσω. Ούτε θα σηκώσω το τηλέφωνο. Μένω τελείως εκτός και ας γίνει ό,τι θέλει».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τα επαγγελματικά της, ανέφερε: «Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία. Το γραφείο μου στην Αμερική ασχολείται με τα επαγγελματικά μου. Μιλάει κανονικά εδώ στην Ελλάδα και πολύ συνειδητά έχω επιλέξει να έχω συνεργάτες στο εξωτερικό. Ισχύει ότι γραφείο αυτό έχει και τον Μπραντ Πιτ και ην Ντούα Λίπα. Είναι ένα πολύ καλό γραφείο, δεν ανήκω όμως σε αυτήν την κατηγορία, είμαι όμως καλά. Δεν έχω πάει δια ζώσης στο Λος Άντζελες. Οι συνεργάτες μου είναι πολύ καλοί επαγγελματίες, δουλεύουν πολλά χρόνια».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στις σχέσεις. Όπως είπε: «Θέλει ισορροπία αυτό… Υπάρχουν πράγματα που θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη σου και θα έρθουν κοντά σου και δίπλα σου και θα σε απειλήσουν, καταστάσεις και συμπεριφορές όμως πρέπει να σκεφτείς και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, που θα σου πουν αυτό είναι το σωστό. Αν αλλάξεις και γίνεις και εσύ σαν αυτό που έρχεται απέναντι σου, είσαι εσύ μετά; Είσαι κάτι άλλο; Πολλές φορές σκέφτομαι όταν έρχονται νέοι συνεργάτες, τι ήθελα να ζήσω; Θα γίνω ένας κρίκος σε αυτή την άσχημη αλυσίδα ή θα το σπάσω και θα ξεκινήσω μια νέα; Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν μπορεί να μην είσαι καλοπροαίρετος και καλοσυνάτος επειδή κάποιος δεν σεβάστηκε τα όρια σου. Το αντίθετο, πρέπει να πιστεύεις. Έχω και τις κακές μου μέρες. Μου αρέσει να είμαι καλοπροαίρετη. Είμαι ισχυρογνώμων, δύσκολα αλλάζω άποψη».

Για την προσωπική της ζωή, μίλησε για τη σχέση με τον σύντροφό της, αναφέροντας πως η στάση του απέναντι στην επαγγελματική της πορεία τής προσφέρει ηρεμία, ενώ αποκάλυψε και την απόφασή τους να παντρευτούν ξανά. «Είμαι καλά με τον άνθρωπό μου. Είναι κερί αναμμένο δίπλα μου και πολύ αποστασιοποιημένος από όλα αυτά και από τη δουλειά μου και μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να έχει καμία ιδέα για τη δουλειά μου, ούτε εγώ για τη δική του. Μου κάνει πάρα πολύ καλό, τεράστια ισορροπία και ησυχία. Ήμουν παντρεμένη μαζί του και έχουμε πάρει και διαζύγιο. Ήμουν πολύ σίγουρη για το διαζύγιο που πήρα. Δεν είχαμε ζήσει την εμπειρία του γάμου κανονικά. Εγώ τον έπεισα να παντρευτούμε ξανά. Δεν ήταν σωστό το timing τότε, δεν ήταν η στιγμή να κάνουμε οικογένεια. Ήταν η στιγμή ο Γιάννης να τελειώσει τις σπουδές του, να ταξιδέψει, να ζήσει άλλα πράγματα. Ή θα έπρεπε να περιμένω ή να ζήσω μια παράλληλη ζωή με τον Γιάννη που πια θα έβγαινε στον κόσμο και θα ζούσε τη ζωή του. Νομίζω είναι καρμικό, έτσι το έχουμε δει».