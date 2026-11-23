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Την υποστήριξή του για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Super Katerina», στις 23 Νοεμβρίου 2026. Ειδικότερα, επεσήμανε το κλίμα σεβασμού που υπάρχει μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας πως δεν την έχει ρωτήσει ποτέ λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, σχολιάζοντας ότι το μοντέλο ήταν εγκλωβισμένο σε καταστάσεις.

Όσα είπε ο Λάκης Γαβαλάς για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θεωρώ ότι κάποια στιγμή στη ζωή της πρέπει να ήταν εγκλωβισμένη σε πράγματα, που μπορεί να τη συνέφεραν από τη μια μεριά αλλά την εγκλώβιζαν από την άλλη. Τώρα που έχει απελευθερωθεί, είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει τη δουλειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες γύρω-γύρω και μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Φαντάσου ότι υπάρχει τέτοιος σεβασμός μεταξύ μας, που ποτέ δε τη ρωτήσαμε τι είχε γίνει τότε» είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

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Όσο για τη Βίκυ Καγιά, η οποία πρόσφατα δήλωσε ότι στο παρελθόν έχει δει να βγαίνουν φήμες για εκείνη και τον χαρακτήρα της από ανθρώπους που δεν τη γνώριζαν καν, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Όταν ένας άνθρωπος είναι πολύ καιρό σε μια δουλειά, χωρίς να το καταλάβει αποκτά δικαιώματα. Είναι πολύ σπάνιο να μη θέλεις να είσαι κι εσύ μέσα στο θέμα. Εκείνη καταλαβαίνω ότι θεωρούσε ότι ήταν πολύ δικό της αυτό το πράγμα που λεγόταν GNTM».

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του επιβεβαιώνουν την πλήρη αποκατάσταση της σχέσης τους. Κατά τα έτη 2022–2023, ο Λάκης Γαβαλάς είχε ασκήσει κατά καιρούς αυστηρή κριτική στις τηλεοπτικές επιλογές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, ωστόσο στη συνέχεια της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και η συνύπαρξή τους στην κριτική επιτροπή του GNTM οδήγησε σε μια στενή και θερμή συνεργασία.