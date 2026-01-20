Λίγες ημέρες πριν από τη συνέχιση της δίκης για την υπόθεση revenge porn, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με μια προσωπική ανάρτηση, αποκάλυψε ότι η επικείμενη δικαστική διαδικασία έχει αναζωπυρώσει το άγχος της, κάνοντάς την να αισθάνεται ψυχικά εξαντλημένη και συναισθηματικά «άδεια».

Παράλληλα, η γνωστή Instagrammer αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μητέρα της, η οποία δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Όπως εξομολογήθηκε, η απουσία της γίνεται ακόμη πιο έντονη σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, τονίζοντας πόσο θα ήθελε να την έχει δίπλα της για στήριξη και δύναμη, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει ξανά μια υπόθεση που έχει σημαδέψει βαθιά τη ζωή της.

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μία εικόνα από το σπίτι της με μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά της μητέρας της να διακρίνεται πάνω σε ένα τραπεζάκι. «Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη. Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι. Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα. Αν έχεις τη μαμά σου στη ζωή σου, νιώσε λίγο πιο τυχερή σήμερα. Και δώσε της μια μεγάλη αγκαλιά και φιλί από εμένα», έγραψε στην ανάρτησή της.



Δείτε τη δημοσίευσή της

Τον περασμένο Νοέμβριο η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση revenge porn, στην οποία η ίδια είναι το θύμα.

Στο εδώλιο βρέθηκαν δύο κατηγορούμενοι: ο τότε σύντροφός της, που εμφανίζεται στο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τη βιντεοσκόπηση.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το υλικό διακινήθηκε σε τρίτα πρόσωπα και κατέληξε να αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.