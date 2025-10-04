Με 4 μαχητικά F-16 και το ανάλογο προσωπικό συμμετείχε η 335 Μοίρα της 116 Πτέρυγας Μάχης από την Αεροπορική Βάση Αράξου στη μεγάλη αεροπορική άσκηση «NATO Tiger Meet 2025», η οποία διεξήχθη στην Αεροπορική Βάση Beja της Πορτογαλίας από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Συνολικά στην άσκηση έλαβαν μέρος περισσότερα από 80 αεροσκάφη από 12 χώρες μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Τσεχία καθώς και το ΝΑΤΟ.

Advertisement

Advertisement

Η άσκηση περιελάμβανε αποστολές Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operations – COMAO), καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια.