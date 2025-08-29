Την τελευταία της πνοή άφησε μια 76χρονη γυναίκα, η οποία έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τις σκάλες, στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η ηλικιωμένη, όπως πήγε να κατέβει της σκάλες του υπογείου, παραπάτησε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηράκλειο, το οποίο και εφημέρευε. Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα, η 76χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.