Εξαρθρώθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη συστηματική διάπραξη κλοπών και απατών σε βάρος πολιτών στο Ηράκλειο με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί άνδρες ηλικίας 18 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απάτη.

Όπως προκύπτει για τον τρόπο δράσης τους, άγνωστος επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα παρουσιαζόμενος ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και του κινδύνου πυρκαγιάς στις οικίες τους, τα έπειθε να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη διαδικασία δήθεν ελέγχου που περιελάμβανε και τη συγκέντρωση του συνόλου των κοσμημάτων και ενίοτε χρημάτων, τα οποία καθ’ υπόδειξη του τα άφηναν ανεπιτήρητα σε εξωτερικό προαύλιο χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια ο 18χρονος με τον 22χρονο έχοντας κατά περίπτωση το ρόλο εισπράκτορα με τη χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και χρήματα καθώς ο άγνωστος δράστης συνέχιζε να απασχολεί τηλεφωνικά στο εσωτερικό των οικιών τα ηλικιωμένα άτομα.

Στο πλαίσιο των εμπεριστατωμένων ερευνών, διαπιστώθηκε ότι κατά μέσα στο διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου 2025, διέπραξαν συνολικά τρεις κλοπές-απάτες ενώ έχουν καταγγελθεί ακόμα δύο απόπειρες οι οποίες δεν τελεσφόρησαν, αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 20.300 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 35.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομια, χθες Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου στον καταυλισμό ΡΟΜΑ , σε συνεργασία με αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των δραστών, ενώ προσήχθησαν δέκα άτομα (ΡΟΜΑ). Επιπλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των έντεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) ευρώ και μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων τα οποία αποδόθηκαν στις παθούσες. Επιπλέον σε περιοχή του Ηρακλείου εντοπίσθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δύο ημεδαποί κατά τις μετακινήσεις τους, το οποίο κατασχέθηκε.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.