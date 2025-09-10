Τον ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι, Ινδό Γκουκές Ντομαράζου, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του αθλήματος, που κέρδισε τον τίτλο του στα 17 του μόλις χρόνια, «εκθρόνησε» ο έλληνας σκακιστής Νικόλας Θεοδώρου.

Ο 24χρονος σκακιστής από το Ρέθυμνο, αγωνίστηκε σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά του κόσμου, το FIDE Grand Swiss στο Ουζμπεκιστάν, και αντιμετώπισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον οποίο και κέρδισε.

Είναι η πρώτη φορά από το 1886 που συστάθηκαν οι διεθνείς διοργανώσεις, που Ελληνας σκακιστής κερδίζει εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή. Η νίκη του Νικόλα Θεοδώρου είναι ακόμη πιο συγκλονιστική καθώς ένα χρόνο νωρίτερα ο Γκουκές Ντομαράζου, το παιδί θαύμα του παγκόσμιου σκάκι, είχε σοκάρει την σκακιστική κοινότητα όταν νίκησε τον κορυφαίο Μάγκνους Κάρλσεν.

Ποιός είναι ο Νικόλας Θεοδώρου

Ο Νικόλας Θεοδώρου, έχει κατακτήσει τον τίτλο του Γκραν μετρ το 2021 και αποτελεί την πρώτη σκακιέρα της Εθνικής μας Ομάδας καθώς έχει ήδη καταγράψει σπουδαίες νίκες απέναντι σε κορυφαίους διεθνείς παίκτες όπως οι Caruana, Aronian, Erigaisi και Radjabov.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Καθηγητής κ. Στάθης Ευσταθόπουλος δήλωσε ότι «η νίκη του Νικόλα Θεοδώρου αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό σκάκι και πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που αγαπούν το κορυφαίο πνευματικό άθλημα.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Νικόλα, ο οποίος με το ταλέντο του, με τη σκληρή δουλειά του, τις επιτυχίες αλλά και το ήθος του, τιμά τη χώρα μας διεθνώς.»

Η ΕΣΟ συγχαίρει θερμά τον Νικόλα Θεοδώρου και προσβλέπει στις επόμενες μεγάλες επιτυχίες του, που προβάλλουν διεθνώς το ελληνικό σκάκι και ενθαρρύνουν όλο και περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό».