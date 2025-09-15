Ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. στην ελευθέρα πάλη και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το φαινόμενο της ελληνικής Πάλης έγραψε το όνομά του σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία του αθλήματος. Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε έγινε ο πρώτος αθλητής που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο ορόσημο για την ελληνική πάλη, η οποία μετρά διακρίσεις σε Ολυμπιακούς, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε κατακτήσει χρυσό σε αυτόν τον θεσμό που διεξάγεται από το 1904.

To εντυπωσιακό βίντεο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης:

Στον μεγάλο τελικό ο Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον Αμερικάνο Χάινς και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι ελέγχει τον ρυθμό, ότι έχει αυτοπεποίθηση και ότι στο τέλος θα νικήσει. Με πολύ καλή τακτική προηγήθηκε 3-0 και όλα τα άλλα είναι γραμμένα στην πιο αξέχαστη στιγμή για την ελληνική Πάλη. Ο Χάινς το μόνο που κατάφερε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους.

Ο Έλληνας παλαιστής στους αγώνες που προηγήθηκαν και μέχρι και στα ημιτελικά δεν έχασε ούτε σημείο από τους αντιπάλους του, έχοντας ένα συνολικό 29-0. Στον ημιτελικό, ο Ιρανός Μοχάμαντ Νοκοντί, που κατέκτησε τελικά το χάλκινο μετάλλιο, ήταν ο πρώτος που πήρε τρία σημεία από τον Κουγιουμτσίδη, αλλά δεν ήταν αρκετά, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής τον νίκησε 8-3 στα σημεία.

Ο Κουγιουμτσίδης στα 23 του χρόνια έχει κάνει εντυπωσιακά πράγματα στην πάλη, καθώς ήδη μετράει τρεις συνεχόμενους τίτλους ως Κ23 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: Πλόβντιβ, Βουκουρέστι, Μπακού ενώ το ’23 κατέκτησε το χρυσό στην Ανδρών.