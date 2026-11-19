Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την πλήρη αθώωση του γνωστού καλλιτέχνη της ελληνικής trap σκηνής, Ivan Greko, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, Πέτρος Ν. Πανταζής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, έπειτα από εκτενή αποδεικτική διαδικασία, αθώωσε τον καλλιτέχνη από το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζε και αφορούσαν την αρπαγή, την εκβίαση και την οπλοφορία.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, με τον καλλιτέχνη να βρίσκεται στο επίκεντρο εκτεταμένων δημοσιευμάτων κατά το προηγούμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης, δικηγόρος Πέτρος Πανταζής, στην ανακοίνωσή του αναφέρεται στη σημασία της αποδεικτικής διαδικασίας και στην ανάγκη να μην προδικάζεται η δικαστική έκβαση μιας υπόθεσης από τη δημόσια συζήτηση.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει: «Στο τέλος, όταν πλέον η Δικαιοσύνη βρίσκεται αντιμέτωπη μόνον με τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και όχι με “πληροφορίες” από ανώνυμες και σκοτεινές “πηγές”, η Αλήθεια αποκαλύπτεται και ο νόμος εφαρμόζεται παντού και πάντοτε».

Υπενθυμίζεται για την υπόθεση απαγωγής και ξυλοδαρμού 24χρονου γιου χρυσοχόου στον Υμηττό, το καλοκαίρι του 2025 η Εισαγγελέας είχε αποφασίσει να αποφυλακιστεί ο Ivan Greko και να αντικατασταθεί η προφυλάκισή του με «βραχιολάκι»

Ο τράπερ είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή στην υπόθεση απαγωγής. Οι δράστες φέρονται να είχαν σχεδιάσει την ενέργεια απαιτώντας λύτρα 25.000 ευρώ και μία πολυτελή μοτοσικλέτα, ενώ χτυπούσαν το θύμα με κατσαβίδι και το απειλούσαν πως θα του κόψουν τα δάχτυλα με κόφτη.

Η ομηρία διήρκεσε περίπου πέντε ώρες, μέχρι που ο 24χρονος κατάφερε να δραπετεύσει.