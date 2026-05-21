Με καιρό που θυμίζει περισσότερο «κανονικό Μάιο» παρά πρόωρο καλοκαίρι θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Η ηλιοφάνεια θα έχει τον πρώτο λόγο σε αρκετές περιοχές, όμως τα μεσημέρια και τα απογεύματα η αστάθεια θα επιστρέφει, δίνοντας τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά.

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, δεν δείχνει να κρύβει κάποιο ακραίο σενάριο, αλλά θέλει προσοχή στις θερμές ώρες της ημέρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η εικόνα είναι γενικά αίθρια, με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, δίνοντας κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο μπορεί πρόσκαιρα να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο.

Ανάλογη είναι και η εικόνα από το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: το σημερινό μοτίβο περιλαμβάνει τοπικά υψηλές θερμοκρασίες, βροχές ή καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα, χωρίς σημαντική μεταφορά σκόνης, αλλά με τοπικά ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους στο Αιγαίο.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών είναι η απογευματινή αστάθεια. Δηλαδή, το πρωί ο καιρός σε αρκετές περιοχές μπορεί να ξεκινά σχετικά καλός, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, κυρίως πάνω από τα ηπειρωτικά, και θα εκδηλώνονται μπόρες ή τοπικές καταιγίδες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην προοπτική του έως τα τέλη Μαΐου, κρατά ανοιχτό το σενάριο για αρκετές βροχές μετά τις 22-23 Μαΐου, με θερμοκρασίες κανονικές ή λίγο χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Παράλληλα, για το διάστημα 25 Μαΐου έως 1 Ιουνίου δεν προκύπτει ισχυρό σήμα για πρώιμο καύσωνα ή παρατεταμένη θερμή εισβολή.

Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, δεν φαίνεται να είναι «χαλασμένο» παντού, αλλά ούτε και καθαρά καλοκαιρινό. Η μεγαλύτερη πιθανότητα για φαινόμενα εντοπίζεται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου μπορεί να ξεσπάσουν μπόρες ή και καταιγίδες που θα υποχωρούν σταδιακά μέσα στη νύχτα. Αντίστοιχη τάση είχε περιγράψει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας για άστατο μοτίβο με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Η επόμενη εβδομάδα φαίνεται να μπαίνει χωρίς θερμική υπερβολή. Δεν μιλάμε, με τα σημερινά στοιχεία, για πρόωρο κύμα ζέστης, αλλά για έναν καιρό πιο «μαγιάτικο»: διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και τοπικές αστάθειες, κυρίως όταν η ημέρα ζεσταίνει.

Για την Αττική, η εικόνα δείχνει πιο ήπια: αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, πιθανότητα για πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρότερη πιθανότητα φαινομένων σε σχέση με τα βόρεια και ορεινά ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα, οι πιθανότητες για απογευματινές μπόρες είναι μεγαλύτερες, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο.

Με απλά λόγια: ομπρέλα δεν χρειάζεται παντού και όλη μέρα, αλλά στα ηπειρωτικά, ιδίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καλό είναι να υπάρχει πρόβλεψη για ξαφνικές μπόρες. Η ζέστη δεν εξαφανίζεται, όμως δεν φαίνεται να παίρνει χαρακτηριστικά καύσωνα. Ο Μάιος συνεχίζει με φως, συννεφιές, τοπικές βροχές και έναν καιρό που αλλάζει πρόσωπο μέσα στην ίδια μέρα.