Με αρκετές βροχές, τοπικές καταιγίδες και ένα μοτίβο αστάθειας που θα επαναλαμβάνεται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να κυλήσει η εβδομάδα. Η Δευτέρα ξεκινά πιο ήπια, όμως από την Τρίτη τα φαινόμενα επιστρέφουν στα ηπειρωτικά, με την Αττική να μπαίνει υπό προϋποθέσεις στο «κάδρο» των τοπικών όμβρων, ιδιαίτερα στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού.

Η νέα εβδομάδα φαίνεται πως αφήνει πίσω της το πιο καθαρό, ανοιξιάτικο σκηνικό και ανοίγει ξανά τον κύκλο της αστάθειας. Δεν πρόκειται απαραίτητα για μια κακοκαιρία με συνεχή φαινόμενα από το πρωί έως το βράδυ, αλλά για ένα πιο ύπουλο μοτίβο Μαΐου: ήλιος ή ανοίγματα το πρωί, ανάπτυξη νεφώσεων από το μεσημέρι και βροχές ή καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα στη συνέχεια.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τρίτη 19 Μαΐου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Αυτό σημαίνει ότι ο καιρός μπαίνει ξανά σε τροχιά αστάθειας, με τα φαινόμενα να μην περιορίζονται μόνο στη δυτική Ελλάδα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει ήδη μιλήσει για διαδοχικές μεταβολές του καιρού με «κύματα» βροχοπτώσεων. Η πρώτη διαταραχή επηρέασε τη χώρα το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά, ενώ η δεύτερη αναμένεται από την Τρίτη, επαναφέροντας βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η προσέγγιση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος έκανε λόγο για παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, διάρκειας περίπου δέκα ημερών, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι συνεχή. Το βασικό μοτίβο είναι γνώριμο: καλύτερος καιρός τις πρωινές ώρες, επιδείνωση από το μεσημέρι και μετά, κυρίως πάνω από ηπειρωτικές περιοχές.

Για τη Δευτέρα, το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Στην Αττική, ειδικότερα, προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα βόρεια του νομού, και θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι θα γίνει στην Αττική τις επόμενες ημέρες. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν ένα οργανωμένο κύμα ισχυρής κακοκαιρίας ειδικά για την Αθήνα. Δείχνουν, όμως, ότι όσο η αστάθεια θα απλώνεται στα ηπειρωτικά, τόσο θα αυξάνεται η πιθανότητα για τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στον νομό, κυρίως στα βόρεια, τα δυτικά και τα ορεινά – ημιορεινά τμήματα.

Η εβδομάδα, επομένως, χρειάζεται προσοχή όχι επειδή έρχεται ένα ακραίο καιρικό επεισόδιο, αλλά επειδή οι βροχές μπορεί να εμφανίζονται γρήγορα, τοπικά και με ένταση. Σε τέτοιες συνθήκες, μια περιοχή μπορεί να έχει μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά να εκδηλώνεται μπόρα ή καταιγίδα.

Advertisement

Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει ακραίες διακυμάνσεις. Μετά τα πρόσκαιρα υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, οι τιμές κινούνται πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο στις περισσότερες περιοχές να παραμένει σε ανοιξιάτικα πλαίσια. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, δεν βρίσκεται τόσο στη θερμοκρασία όσο στην ατμοσφαιρική αστάθεια.

Συνολικά, η εβδομάδα αναμένεται να έχει αρκετές βροχές, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, με μεγαλύτερη έμφαση στα κεντρικά και βόρεια. Η Αττική δεν είναι στην πρώτη γραμμή των πιο έντονων φαινομένων, όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός παιχνιδιού. Από την Τρίτη και μετά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες αυξάνονται.

Με απλά λόγια: η εβδομάδα θέλει ομπρέλα στην τσάντα, παρακολούθηση των νεότερων δελτίων και λίγη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά τις ώρες που ο ανοιξιάτικος ήλιος μπορεί γρήγορα να δώσει τη θέση του σε μπόρες και καταιγίδε

Advertisement