Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από το απόγευμα της Δευτέρας (04/11) βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία και η Εύβοια, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες να συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το δελτίο, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στις Σποράδες και κυρίως στη Μαγνησία.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρει πως οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες θεωρούνται «τυπικές φθινοπωρινές» αλλά απαιτείται προσοχή. Όσον αφορά τον καιρό, εξηγεί πως οι καταιγίδες σήμερα (05.11.2025) ξεκίνησαν να σημειώνονται κυρίως στα νότια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς «χώρισε» την κακοκαιρία σε 2 σκέλη, αναφέροντας πως ο πυρήνας βροχοπτώσεων χτυπά την κεντρική και ανατολική Στερεά αλλά και τη βόρεια Εύβοια. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται την Τετάρτη να πέσουν έως και 80 χιλιοστά βροχής. Η «δεύτερη» κακοκαιρία θα χτυπήσει τη Θεσσαλία και τις Σποράδες ενώ σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να πέσουν από 30 έως 60 χιλιοστά χιλιοστά βροχής.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωσή του, σημείωσε ότι οι καταιγίδες που επηρεάζουν τα κεντρικά ηπειρωτικά κινούνται επίσης προς τα βορειοανατολικά, γεγονός που σημαίνει πως τα φαινόμενα (όμβροι) θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της Αττικής, χωρίς ωστόσο μεγάλα ύψη βροχής.

Σε ανατολική Πελοπόννησο, Αττική, νότια Εύβοια και δυτικές Κυκλάδες, υπολογίζεται πως θα πέσουν μέχρι και 50 χιλιοστά ενώ σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και Κρήτη έως 30.

Δείτε που θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες:

Η ανάρτηση του Μαρουσάκη

Εκτονώνεται σιγά σιγά το βαρομετρικό χαμηλό που απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες, ωστόσο τις επόμενες ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν καταπεριόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Αυτό σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τονίζοντας πως «καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά».

«Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των πολλών και επικίνδυνων βροχών και γι’ αυτό θα πρέπει να παραμένουμε ενημερωμένοι για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών μιας και είναι αρκετά πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις», υπογράμμισε.

«Ποτάμια» οι δρόμοι στην Σκιάθο

Εντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές της Σκιάθου προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα.

Σύμφωνα με το skiathoslife, σημειώθηκε μεγάλο πρόβλημα στη μετακίνηση οχημάτων στην περιοχή Πλατανιάς καθώς ρέμα και δρόμος έγιναν ένα.



Σύμφωνα με το skiathoslife, σημειώθηκε μεγάλο πρόβλημα στη μετακίνηση οχημάτων στην περιοχή Πλατανιάς καθώς ρέμα και δρόμος έγιναν ένα.

Το αστυνομικό τμήμα Σκιάθου εφιστά στους οδηγούς την προσοχή κατά την κυκλοφορία στην Ε.Ο Σκιάθου – Κουκουναριών και συγκεκριμένα στις περιοχές Αχλαδιές – Βρωμόλιμνο – Κολιό – Αγ. Παρασκευή κυρίως Πλατανιά – Τρούλος και συστήνεται να αποφεύγεται η μετακίνηση με συμβατικά οχήματα Ι.Χ.

Σημειώνεται πως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ο δρόμος προς Ι.Μ Ευαγγελισμού.

ΜΕΤΕΟ : Το μεγαλύτερο υψος βροχής σήμερα καταγράφηκε στη Σκιάθο

Τοπικά αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 05/11 κυρίως σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 10:40 της Τετάρτης 05/11 έχει σημειωθεί στον μετεωρολογικό σταθμό στη Σκιάθο και είναι ίσο με 61.6 mm. Στον παρακάτω χάρτη πασουιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 10:30 της Τετάρτης 05/11 και στον πίνακα τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Κατέρρευσε τμήμα δρόμου από τις σφοδρές βροχές

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Εύβοια, με σφοδρές βροχές να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε δρόμο της Κύμης.

Λόγω κατολίσθησης στο Λιθάρι Κύμης Εύβοιας, υπήρχε μεγάλη καθίζηση σε αγροτικό δρόμο. Προσωπικό του δήμου έχει τοποθετήσει ήδη εμπόδια και σχετική σήμανση για να ενημερώσει τους οδηγούς για το πρόβλημα που έχει προκληθεί. Την ίδια στιγμή εφιστούν προσοχή για τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν οι βροχές και οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί καθίζηση και σε κολώνα της ΔΕΗ, όπως αναφέρει το evima.gr.

