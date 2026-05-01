Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, ισχυροί άνεμοι και βροχές, είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα Πρωτομαγιά, εντελώς διαφορετικό από τη χθεσινή ηλιόλουστη μέρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά..

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 και τοπικά στα νότια τους 18 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 με 21 βαθμούς και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου. Η βελτίωση θα έρθει από τα βορειοανατολικά τις βραδινές ώρες

Αττική

Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσειι σπό 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια με γρήγορη εξασθένηση από το πρωί θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

Οι άνεμοι, βόρειοι 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι και η θερμοκρασία από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα από το πρωί στα ανατολικά θα σταματήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα κεντρικά βόρειοι 4 με 6 με εξασθένηση από το πρωί, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δ. Πελλοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νότια βαθμιαία θα ενταθούν.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Αν. Στερεά, Εύβοια, Αν. Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 και στα νότια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες από το μεσημέρι βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Αν. Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι αργά το μεσημέρι.

Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Βροχές, βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο – Βελτίωση από Δευτέρα Το σκηνικό παραμένει άστατο το Σάββατο και την Κυριακή.

Με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο προχωρημένο Μάρτιο παρά αρχές Μαΐου θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το Αιγαίο, ενώ οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η αλλαγή έρχεται από τη Δευτέρα, όταν ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει κλειστός στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές οι νεφώσεις θα είναι λιγότερες, κατά διαστήματα όμως αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, ενώ τις πρωινές ώρες στα νότια δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις, στοιχείο ενδεικτικό της ψυχρής αέριας μάζας που επηρεάζει τη χώρα για την εποχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Κυριακή, το άστατο σκηνικό θα επιμείνει στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες υπάρχει κυρίως στα νοτιοανατολικά, ενώ σύμφωνα με νεότερες προγνώσεις τα φαινόμενα μπορεί να επηρεάσουν και την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Η βελτίωση αναμένεται σταδιακά από τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν το κύριο χαρακτηριστικό και την Κυριακή, κυρίως στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά, αλλά συνολικά θα παραμείνει χαμηλή για την εποχή. Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης αναμένονται και πάλι τοπικές χιονοπτώσεις.

Από τη Δευτέρα, ο καιρός αλλάζει πρόσωπο. Η πρόγνωση δείχνει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, αν και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επιμείνουν πρόσκαιρα βόρειοι άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Η βελτίωση φαίνεται να συνεχίζεται και την Τρίτη, με γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, επαναφέροντας σταδιακά πιο ανοιξιάτικες συνθήκες μετά το ψυχρό και βροχερό διάλειμμα του Σαββατοκύριακου