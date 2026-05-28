Με καιρό που θα θυμίζει καλοκαίρι, αλλά όχι χωρίς τις συνηθισμένες απογευματινές «παγίδες» της εποχής, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, από σήμερα Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι θερμοκρασίες κοντά ή και λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά και η αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, προσεγγίζοντας σε αρκετές περιοχές τους 30 βαθμούς.

Την Παρασκευή, το σκηνικό δεν αλλάζει θεαματικά. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως στα βόρεια, τα κεντρικά και βαθμιαία σε τμήματα των υπόλοιπων ηπειρωτικών θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες. Στα νησιά, η εικόνα θα είναι καλύτερη, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Το Σάββατο, πρώτη ουσιαστικά ημέρα της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ο καιρός θα είναι γενικά καλός. Στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα κρατήσουν πιο δροσερή την ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

Την Κυριακή, η χώρα θα παραμείνει σε καλοκαιρινό μοτίβο. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη, με τον υδράργυρο να φτάνει σε ηπειρωτικές περιοχές κοντά στους 31 με 32 βαθμούς. Η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανές σύντομες βροχές.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια, όπου οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το meteo δείχνει επίσης καλοκαιρινή εικόνα για τις μεγάλες πόλεις, με την Αθήνα να κινείται γύρω στους 28 βαθμούς την Παρασκευή, στους 30 βαθμούς το Σάββατο και ακόμη υψηλότερα την Κυριακή και τη Δευτέρα, όταν ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, με αφορμή τη συζήτηση για την έντονη ζέστη στη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη, ξεκαθαρίζει ότι για την Ελλάδα δεν προκύπτει, με τα σημερινά δεδομένα, κάποιο ακραίο επεισόδιο ζέστης τύπου «θερμικού θόλου». Η χώρα περνά σε πιο θερμή περίοδο, όμως χωρίς να διαφαίνεται ακραία θερμή εισβολή.

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 33 βαθμούς σε εσωτερικές ηπειρωτικές περιοχές, αλλά και για αστάθεια κυρίως τις απογευματινές ώρες. Με άλλα λόγια, το τριήμερο δεν χαλάει, αλλά οι μπόρες στα ορεινά και στα ηπειρωτικά θα παραμείνουν στο πρόγραμμα.

Για όσους σχεδιάζουν μετακινήσεις, η γενική εικόνα είναι θετική. Οι παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά θα έχουν τον πιο σταθερό καιρό, ενώ στα ηπειρωτικά χρειάζεται λίγη προσοχή κυρίως μετά το μεσημέρι. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα έχει ζέστη, ήλιο και καλοκαιρινή αίσθηση, αλλά και την κλασική αστάθεια που συχνά συνοδεύει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

