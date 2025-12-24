Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση σε αρκετές περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες.

Για σήμερα (24/12) Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα, ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα που θα σημειωθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Εξασθένηση στα δυτικά [ρπβλέπεται από το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη (25/12) και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Έντονα φαινόμενα τα Χριστούγεννα

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα την ημέρα των Χριστουγέννων σε διάφορες περιοχές της δυτικής και κεντρικής χώρας. Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη (23/12) έως και αργά το βράδυ αύριο, Τετάρτη, αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων. Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων. Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη (24/12) το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο Χριστούγεννα (25/12)

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησια του Ιονίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και απο τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή (26/12)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Σάββατο (27/12)

Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Κυριακή (28/12)

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.



