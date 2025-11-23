Βροχερός ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας από την Πέμπτη - Φωτογραφία Αρχείου

Σε χειμερινό κλοιό μπαίνει σταδιακά τις επόμενες ώρες η χώρα μας, καθώς ήδη σε πολλές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σημειώνεται πτώση στην θερμοκρασία, ενώ από Τρίτη (25/11) επιστρέφουν και πάλι οι βροχές και οι ισχυροί νοτιάδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι νοτιάδες θα φέρουν προσωρινή αύξηση στην θερμοκρασία από Τρίτη, ο οποία θα είναι όμως προσωρινή, καθώς νέα κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να «χτυπήσει» αρκετές περιοχές της χώρας, από την Πέμπτη και έπειτα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία. Καλημέρα! Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία.

Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες. Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα. Αύριο θα δώσω περισσότερα στοιχεία. Καλή Κυριακή».

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση

Σήμερα Κυριακή (23/11)

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανότητα καταιγίδων στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και μόνο στην περιοχή του Καστελλόριζου μέχρι το βράδυ θα πνέουν νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 19 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 13 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Δευτέρα (24/11)

Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη . Στα βορειοδυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη (25/11)

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη (26/11)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Πέμπτη (27/11)

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή (28/11)

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.