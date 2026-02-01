Στη Ζαγορά και στα Ριζώματα Ημαθίας είχαν καταγραφεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ως το πρωί της Κυριακής, με τα μεγαλύτερα ύψη στην Αττική να καταγράφονται στα δυτικά και τα βορειοανατολικά, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολλυδάς.

Αναλυτικότερα, όπως γράφει, «χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm .Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».

