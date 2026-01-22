Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Χάος στους δρόμους

Αυξημένη είναι η κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται στην Αττική Οδό, τον Κηφισό και σε κεντρικές λεωφόρους του λεκανοπεδίου, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των οδηγών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, ενώ στο τμήμα από Ανθούσα έως Κηφισίας οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, με καθυστερήσεις της τάξης των 15 έως 20 λεπτών. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Υμηττού καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στο τμήμα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και ο Κηφισός, όπου παρατηρείται έντονη συμφόρηση από Νέα Ιωνία έως τα ΚΤΕΛ, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου, από το ύψος του Κολλεγίου Αθηνών έως την Αλεξάνδρας. Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς κέντρο, από Αγία Παρασκευή έως Κατεχάκη, καθώς και στη Λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, από το ύψος της Πανεπιστημιούπολης.

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή του Καρέα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, καθώς και στο παραλιακό μέτωπο, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Καλαμάκι έως τη Μαρίνα Φλοίσβου. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο κέντρο του Πειραιά.

Καθυστερήσεις:

προς Ελευσίνα:

5'-10' στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας.

προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/bOSeVBmiNK — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 22, 2026