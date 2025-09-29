Οι μεγάλης διάρκειας βροχές δημιούργησαν προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Eνώ από τα μέσα της εβδομάδας περιμένουμε νέα κακοκαιρία.

Στη Ζάκυνθο σημειώθηκαν προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση και αρκετοί ταξιδιώτες ταλαιπωρήθηκαν μετά από ακυρώσεις πτήσεων. Ωστόσο μεταφέρθηκαν και φιλοξενήθηκαν σε διάφορα ξενοδοχεία.

Παράλληλα, στον Αλικανά Ζακύνθου πλημμύρισε δρόμος, με τα νερά να μπαίνουν στην αυλή ξενοδοχείου και τους τουρίστες να ζητάνε να φύγουν. «Επιστρατεύτηκε» ένα αγροτικό αυτοκίνητο από διπλανό σπίτι και τους έβγαλε από το ξενοδοχείο.

Επίσης στην Κεφαλονιά σημειώθηκαν πολύ μικρές κατολισθήσεις, κυρίως σε έναν – δύο δρόμους, παρά τη μεγάλη νεροποντή.

Οι καθαρισμοί που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες και η ετοιμότητα στην οποία ήταν η πολιτική προστασία φάνηκε ότι είχε αποτέλεσμα.

Έντονη βροχόπτωση στο Ηράκλειο της Κρήτης -Πλημμύρισαν οι δρόμοι μέσα σε λίγη ώρα

Η ένταση της βροχόπτωσης που ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας και διήρκησε περίπου δύο ώρες, αιφνιδίασε τους κατοίκους των νοτίων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου.

Κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές, στο σύνολο του Δήμου Βιάννου και στην ακτογραμμή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων η ένταση ήταν τέτοια που μετέβαλε δρόμους σε χείμαρρους, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές πέρα από προσωρινά ζητήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Πτήση από το Μάντσεστερ προσγειώθηκε στα Χανιά αντί της Κεφαλονιάς

Η έντονη κακοκαιρία στα νησιά του Ιονίου πελάγους, προκάλεσε προβλήματα και στα αεροπορικά δρομολόγια.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πτήση με προορισμό την Κεφαλονιά, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο “Δασκαλογιάννης” των Χανίων το βράδυ της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, η πτήση έφτασε στον αερολιμένα Χανίων λίγο μετά τις 22:00, καθώς το αεροσκάφος που απογειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα από το Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας, με προορισμό το νησί του Ιουνίου, αδυνατούσε να προσγειωθεί στην Κεφαλονιά, οπότε κρίθηκε αναγκαίο να αλλάξει το σχέδιο πτήσης με προορισμό τα Χανιά.

Το αεροσκάφος με 83 επιβάτες και το 5 άτομα πλήρωμα, προσγειώθηκε με ασφάλεια στα Χανιά το βράδυ της Κυριακής, με τους επιβαίνοντες να διανυκτερεύουν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στις 14:00 σήμερα αναμένεται να γίνει το δρομολόγιο από το “Δασκαλογιάννης” προς το αεροδρόμιο “Άννα Πολάτου” στην Κεφαλονιά.