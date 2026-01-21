Αισθητά έχει αρχίσει να ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισσού από τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση στο νομό Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά το γεγονός ότι ο όγκος νερού μέχρι στιγμής δεν είναι μεγάλος ήδη είναι αισθητή η διαφορά ενώ ήδη υπάρχουν στον ποταμό και φερτά υλικά.

Οι κάτοικοι αναφέρουν πως στην περιοχή είναι σε εξέλιξη έργα καθώς είναι συχνό το φαινόμενο υπερχύλισης στις εκβολές στην Καλλιθέα, εργα το οποία όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στο σημείο, έσπευσε νωρίτερα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να εποπτεύσει τη στάθμη του ποταμού.

Η Αττική τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ραγδαίες βροχοπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Άλλωστε, στις 10:00 το πρωί ήχησε το 112 για την Αττική. Σε αυτό γίνεται σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις απολύτως αναγκαίες.

Καθίζηση σημειώθηκε στο ρέμα της Πικροδάφνης εξαιτίας της βροχόπτωσης που εκδηλώνεται από το πρωί της Τετάρτης. Το ρεύμα έχει υποστεί καθίζηση περίπου 5 μέτρων. Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του δήμου Αγίου Δημητρίου, ενώ στο σημείο έχουν τοποθετηθεί τσουβάλια ώστε να μη περάσει νερό προς τις πολυκατοικίες.

«Μαζεύει» νερό ο Κηφισός

Αυξημένη είναι η στάθμη και του Κηφισού από το μεσημέρι λόγω των βροχοπτώσεων που πλήττουν τον νομό. Η στάθμη αυτή τη στιγμή δεν εμπνέει ανησυχία, όμως εκφράζονται φόβοι για την περίπτωση που «κατεβάσει» πολύ νερό και τα φαινόμενα διαρκέσουν ώρες.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία στην Αττική -Πρόγνωση Κολυδά ανά 6ωρο, «κίνδυνος η διάρκεια και όχι η ένταση»

Νεότερα προγνωστικά δεδομένα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας παρουσίασε στην ιστοσελίδα του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ειδικότερα, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο κίνδυνος δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ένταση των φαινομένων, αλλά με τη διάρκειά τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ακόμα και αν κινηθούν σε μέτρια επίπεδα, σε περίπτωση που η εκδήλωσή τους κρατήσει αρκετές ώρες.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Κολυδάς δίνει έμφαση στη διάρκεια της κακοκαιρίας, δίνοντας αναλυτική πρόγνωση για την Αττική ανά έξι ώρες.

«Με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, εξετάσαμε αναλυτικά την εξέλιξη της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, χωρίζοντας το επεισόδιο σε τέσσερα διαδοχικά εξάωρα.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της χρονικής κατανομής των φαινομένων και αποφεύγει τις απλουστεύσεις που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

