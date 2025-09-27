«Με την στήριξη Ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη, και την εισήγηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παππά, ο πρώτος καρπός των ενεργειών μας στην Ευρώπη ήρθε. Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών» αναφέρει σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού η οποία ανακοίνωσε, ότι κατατέθηκε επείγουσα αναφορά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την εξέλιξη της υπόθεσης, ζητώντας μια δίκαιη δίκη.

Όπως αναφέρει, «περί διεθνούς επείγουσας παρέμβασης για εκταφή οστών και ανεξάρτητη ιατροδικαστική διερεύνηση (ταυτοποίηση & τοξικολογικές εξετάσεις) θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών (Ελλάδα, 28.02.2023), ως αδήριτης, επιτακτικής και άμεσης ανάγκης παρακολούθησης της υπόθεσης από διεθνή οργανισμό, επειδή οι εθνικές αρχές αρνούνται παρατεταμένα να χορηγήσουν άδεια εκταφής των οστών των τέκνων των αιτούντων, θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, προκειμένου να συλλεχθεί κάθε δυνατό αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίηση των θυμάτων, την διελεύκανση των αιτιών θανάτου, και την εξασφάλιση δίκαιης δίκης των κατηγορουμένων για το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο οι αιτούντες παρίστανται υποστηρικτές της κατηγορίας. Οι γονείς: Καρυστιανού, Ρούτσι και Τιλκερίδης».

Advertisement

Advertisement

«Τα μάτια και η καρδιά μας είναι στραμμένες προς τις Ανεξάρτητες Αρχές που τιμούν τον όρκο τους, και θα ανοίξουν δρόμους ελπίδας στο σάπιο σύστημα που μας ελέγχει» υπογραμμίζει η Μ. Καρυστιανού.

«Θα απευθυνθούμε παντού. Μέχρι τέλους. Μέχρι που μια πλήρως ανεξάρτητη και αληθινή Δικαιοσύνη θα έρθει και στη χώρα μας και θα τιμήσει τον ρόλο και την ευθύνη της. Όλοι μαζί. Μέχρι τέλους!» κατέληξε στην ανάρτησή της.

«Τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη με τα παιδιά μας»

Αναφερόμενη στην απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, μόνο για τη διενέργεια εξέτασης DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις δήλωσε:

«Μετά από 12 ημέρες απεργίας πείνας του πατέρα, αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, ενώ για τους άλλους συγγενείς…. θα το σκεφτούν και άλλο….Τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας».

«Τι μεγάλη πρωτοτυπία! Η “δικαιοσύνη” ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης μας», γράφει η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζοντας πως {δολοφόνησαν τη Δικαιοσύνη».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Advertisement

«Τι μεγάλη πρωτοτυπία!

Η «δικαιοσύνη» ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσης μας.

Advertisement

Μετά από 12 ημέρες απεργίας πείνας του ΠΑΤΕΡΑ, αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, ενώ για τους άλλους συγγενείς…. θα το σκεφτούν και άλλο…

Αποφάσισαν το πιο θεωρητικά, ασφαλές για αυτούς.

Την εκταφή για έλεγχο DNA!

Advertisement

Και όχι βέβαια για τοξικολογικές, τις οποίες από την αρχή ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ !!

Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για DNA και ΔΕΝ θα κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν !!!!!

Όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί.

Advertisement

Γιατί ΤΡΕΜΟΥΝ την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας.

Advertisement

Μεγαλύτερη ομολογία ενοχής δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Και επίσημα πλέον η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει!

Την δολοφονήσαν!

Advertisement

Αφού πρώτα την απογυμνώσαν, την διέφθειραν, την γελοιοποίησαν. Έχουν άραγε καταλάβει πόσο προβλέψιμοι και πόσο εκτεθειμένοι είναι πλέον σε όλη την κοινωνία;;;

Γνωρίζοντας όλη τη σήψη , μετά από 2.5 χρόνια συνεχούς κοροϊδίας , καταθέσαμε επείγουσα αναφορά στην Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου,

Με την στήριξη Ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη, και την εισήγηση του ευρωβουλευτή κ. Παππά, ο πρώτος καρπός των ενεργειών μας στην Ευρώπη ήρθε!! Επιτέλους!! Έρχεται κλιμάκιο ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών!

Τους ευχαριστούμε όλους!