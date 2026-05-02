Ο Ανδρέας Δρυμιώτης δεν συνηθίζει τις στρογγυλεμένες διατυπώσεις. Και αυτή τη φορά, μιλώντας αποκλειστικά στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, έστειλε ένα καθαρό μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία: η κοινωνία δεν έχει γυρίσει ολότελα την πλάτη, αλλά έχει ήδη βγάλει την πρώτη «κίτρινη κάρτα».

«Η Νέα Δημοκρατία να προσέξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Προς το παρόν απογοητευμένοι πολίτες της έχουν βγάλει την πρώτη κίτρινη κάρτα», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την προειδοποίησή του με μεγάλες υποθέσεις, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το γεγονός πώς αντέχει ψηλά η ΝΔ, αποτυπώνεται τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση ψήφου, μιλώντας για μια «χαλαρή», προς το παρόν, προειδοποίηση των πολιτών.

«Θα μπορούσα να πω, σε σχέση με την πρόθεση ψήφου αλλά και με την εκτίμηση ψήφου, ότι είναι μία κίτρινη κάρτα προς το παρόν χαλαρή», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Ανδρέας Δρυμιώτης δεν θεωρεί ότι η υπόθεση της αυτοδυναμίας έχει χαθεί για τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εκτιμά ότι εάν διορθώσει τα λάθη της, μπορεί σίγουρα να πετύχει ξανά τον στόχο.

«Προσωπικά πιστεύω ότι αν διορθώσει τα πράγματα θα πάρει σίγουρα αυτοδυναμία. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί αν οι πολίτες βγάλουν δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο», σημείωσε με νόημα.

Η ποδοσφαιρική μεταφορά είναι σαφής: η πρώτη κάρτα είναι προειδοποίηση. Η δεύτερη σημαίνει κόκκινη = αποβολή.

«Δεν υπάρχει αντιπολίτευση»

Εξίσου αιχμηρός ήταν και όταν ρωτήθηκε για την αντιπολίτευση. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης απέφυγε τις αποχρώσεις και έδωσε μία απολύτως κοφτή απάντηση.

«Μη με ρωτάτε για αντιπολίτευση, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση», είπε.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επανόδου του στο πολιτικό προσκήνιο, ο πολιτικός αναλυτής ήταν κατηγορηματικός.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει δεύτερος στις εκλογές», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αν δεν ήταν τα μνημόνια δεν θα είχαμε ούτε και την πρώτη κυβέρνηση Αριστερά».

Με τη φράση αυτή, ο Δρυμιώτης ουσιαστικά αποσυνδέει την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ από μια διαρκή πολιτική δυναμική και τη συνδέει με την ειδική συνθήκη της μνημονιακής περιόδου.

Από την αποκλειστική δήλωση στη HuffPost στις αιχμές του Action 24

Σε τηλεοπτική του παρέμβαση στο Action 24, ο Ανδρέας Δρυμιώτης χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για πρόσωπα και κινήσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Τα λεγόμενά του στη HuffPost έρχονται να προστεθούν σε μια ακόμη ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια παρέμβαση του Ανδρέα Δρυμιώτη, αυτή τη φορά στο Action 24, όπου μίλησε για το ΠΑΣΟΚ, τον Νικόλα Φαραντούρη, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενος στη διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ προς την Αριστερά, ο Ανδρέας Δρυμιώτης τη χαρακτήρισε «commedia dell’ arte», χρησιμοποιώντας ειδικά για τον Νικόλα Φαραντούρη τον χαρακτηρισμό «γυρολόγος».

«Η πρώτη ήταν ο κ. Πελεγρίνης, η δεύτερη ο κ. Φαραντούρης. Αν αυτή είναι διεύρυνση, εμένα μου φαίνεται commedia dell’ arte. Ο Φαραντούρης είναι γυρολόγος. Πρώτα πήγε στη ΝΔ, μετά στον ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε από αυτόν και τώρα θέλει να πάει στο ΠΑΣΟΚ», είπε.

Για τον ίδιο, το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να αναζητά ρόλο μέσα από τέτοιου τύπου μετακινήσεις προσώπων, αλλά να επιστρέψει στον χαρακτήρα ενός «συστημικού κόμματος», όπως είπε, που μπορεί να εναλλάσσεται στην εξουσία με τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο δικομματισμός ωφέλησε τον τόπο», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι «δεν είναι καλό να είναι ένα κόμμα μόνιμα στην εξουσία».

«Θηλυκός Κασσελάκης» και «κύμβαλο αλαλάζον» η Καρυστιανού

Ιδιαίτερα βαρείς ήταν και οι χαρακτηρισμοί του για τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε «θηλυκό Κασσελάκη» και «κύμβαλο αλαλάζον».

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης ξεχώρισε την ανθρώπινη διάσταση από την πολιτική, λέγοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει τη συμπάθεια του κόσμου λόγω της απώλειας του παιδιού της, αλλά αμφισβήτησε ανοιχτά την πολιτική της επάρκεια σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

«Συναισθηματικά έχει τη συμπάθεια όλου του κόσμου, έχασε ένα παιδί και είμαστε όλοι μαζί της. Από αυτό μέχρι να κάνει κόμμα και να μας εκπροσωπήσει στον Λευκό Οίκο και την ΕΕ είναι τεράστιο βήμα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Όταν κάνει κόμμα και δεν θα έχει τα γραπτά να μιλήσει, θα καταλάβουμε ότι είναι κύμβαλο αλαλάζον».

«Πολιτικά πεθαμένος» ο Τσίπρας

Ακόμη πιο απόλυτος ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει καμία τύχη» και ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο του 10%-12%.

«Δεύτερος θα είναι ο Ανδρουλάκης, γιατί ο Τσίπρας έχει εξαντλήσει τα αποθέματά του», είπε, τονίζοντας ότι ο κόσμος έχει ήδη ζήσει την εμπειρία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η πιο σκληρή του φράση, ωστόσο, ήταν η εξής: «Ο Τσίπρας είναι πεθαμένος πολιτικά, έφυγε με 17%, αποκλείεται να ξαναπιάσει αυτό το νούμερο. Να με καλέσετε και θα ζητήσω συγγνώμη αν πιάσει πάνω από 12%».

Με αυτή τη διατύπωση, ο Ανδρέας Δρυμιώτης κλείνει κάθε περιθώριο για σενάρια πολιτικής επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με όρους δεύτερου πόλου.

Και αυτό είναι, τελικά, το νήμα που ενώνει όλες τις παρεμβάσεις του: η Νέα Δημοκρατία έχει προειδοποιηθεί, αλλά παραμένει μέσα στο παιχνίδι της αυτοδυναμίας. Η αντιπολίτευση, κατά τον ίδιο, δεν έχει ακόμη βρει πολιτικό βηματισμό. Και όσοι εμφανίζονται ως πιθανοί εκφραστές μιας νέας δυναμικής στην Κεντροαριστερά, αντιμετωπίζονται από τον Δρυμιώτη με χαρακτηρισμούς που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας.