Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έναν 34χρονο άνδρα με το προσωνύμιο «μποξέρ» συνέλαβαν μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ έξω από το Μέγαρο Μουσικής το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε απειλήσει με όπλο έναν 53χρονο οδηγό και τον 19χρονο γιο του στον Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλιού. Δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα και ο συλληφθείς προέταξε ένα πιστόλι και απείλησε τους επιβαίνοντες στο δεύτερο αυτοκίνητο. Τρομαγμένοι κάλεσαν την αστυνομία, έδωσαν τον αριθμό της πινακίδας και τα στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής και του πέρασαν χειροπέδες. Μέσα στο αυτοκίνητο εντόπισαν και το πιστόλι, το οποίο ήταν κρότου με έντεκα φυσίγγια.

Advertisement

Advertisement

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος μόλις την προηγούμενη μέρα είχε αποφυλακιστεί, καθώς εξέτιε ποινή για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία. Είχε καταδικαστεί σε δώδεκα χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως για τον θάνατο ενός 39χρονου, στη Ροδιά Ηρακλείου, το 2017. Μαζί του είχαν καταδικαστεί σε ισόβια άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί του.