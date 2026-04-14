Έντονη ανησυχία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας 19χρονης στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η νεαρή κοπέλα κατέληξε λίγο αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους της.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να είναι τα τελευταία άτομα που είδαν τη 19χρονη ζωντανή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένοι άνδρες φαίνεται να την εγκατέλειψαν στο σημείο όπου αργότερα βρέθηκε αναίσθητη, γεγονός που περιπλέκει σημαντικά την υπόθεση και εντείνει τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη σημασία έχει και βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται ένας από τους εμπλεκόμενους να αποχωρεί από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που σχετίζεται με την υπόθεση. Το υλικό αυτό εξετάζεται προσεκτικά από τις αρχές, καθώς ενδέχεται να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν και μηνύματα που έστειλαν οι συλληφθέντες σε φίλη της κοπέλας, στα οποία ανέφεραν ότι την είχαν αφήσει μόνη της. Η φίλη της ενημέρωσε άμεσα τόσο την οικογένεια όσο και την αστυνομία. Οι τρεις άνδρες εξακολουθούν να απολογούνται, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ένας 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών και ένας 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι φαίνονται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας να είναι μαζί με τη 19χρονη σε ξενοδοχείο της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθη 23χρονος που ήταν μαζί με τους άλλους δύο άνδρες.

Ο 23χρονος, φέρεται να έχει πει στην κατάθεσή του ότι ήταν όλοι μαζί σε ένα Airbnb και έκαναν χρήση κοκαΐνης με την κοπέλα να χάνει τις αισθήσεις της και μετά να την εγκαταλείπουν σε λιπόθυμη κατάσταση στην πλατεία.

Φως στα αίτια θανάτου της 19χρονης, αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις.