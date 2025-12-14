Ιδιαίτερη λάμψη είχε η πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025), καθώς πλήθος επώνυμων προσώπων έδωσαν το «παρών» για να τους τιμήσουν. Ανάμεσα στους καλεσμένους που ξεχώρισαν ήταν η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ και η Μαριάννα Λάτση, οι οποίες τράβηξαν τα βλέμματα από τη στιγμή της άφιξής τους.

NDP Kimberly Guilfoyle-Μαριάννα Λάτση

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα διατηρεί στενή και θερμή σχέση με τον δημοφιλή τραγουδιστή, γεγονός που έκανε την παρουσία της στην πρεμιέρα σχεδόν δεδομένη. Από την άλλη πλευρά, η Μαριάννα Λάτση, που είναι και κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, θέλησε να σταθεί στο πλευρό του σε αυτή τη σημαντική επαγγελματική στιγμή.

Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στον χώρο του νυχτερινού κέντρου, ενώ μαζί τους βρισκόταν και μία φίλη της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ. Όλες μαζί απόλαυσαν το πρόγραμμα από τα πρώτα τραπέζια, σε χαλαρή και ευδιάθετη ατμόσφαιρα.

NDP Kimberly Guilfoyle-Μαριάννα Λάτση

Η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή, επιλέγοντας μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα, γούνα σε σκούρα απόχρωση, καθώς και ασημένια κοσμήματα και clutch, με τον φωτογραφικό φακό να την απαθανατίζει κατά την είσοδό της στο μαγαζί.

NDP Kimberly Guilfoyle

NDP Kimberly Guilfoyle

Στο ίδιο κέντρο βρέθηκε και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρεμιέρα της συντρόφου του, Δέσποινας Βανδή. Το ζευγάρι αντάλλαξε μάλιστα ένα τρυφερό φιλί, κλέβοντας για λίγο την παράσταση.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο περιοδικό Grace, το οποίο κυκλοφορεί με το «Βήμα της Κυριακής», όπου αποκάλυψε πως αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενη που θα περάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.