Κυκλοφοριακό - Φωτογραφία Αρχείου που δείχνει την κίνηση των οχημάτων στην Λεωφόρο Κηφισού

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με καθυστερήσεις να σημειώνονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες.



Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στην Κηφισίας από τη συμβολή με την Αλεξάνδρας μέχρι το Μαρούσι. Ταυτόχρονα καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό από το Αιγάλεω μέχρι την Κηφισιά και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη, ωστόσο, είναι η κίνηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Στην Αττική Οδό, αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στους δρόμους πέριξ του κέντρου της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Ποσειδώνος και την Βουλιαγμένης.

