Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με καθυστερήσεις να σημειώνονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες.
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στην Κηφισίας από τη συμβολή με την Αλεξάνδρας μέχρι το Μαρούσι. Ταυτόχρονα καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό από το Αιγάλεω μέχρι την Κηφισιά και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη, ωστόσο, είναι η κίνηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
Στην Αττική Οδό, αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στους δρόμους πέριξ του κέντρου της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Ποσειδώνος και την Βουλιαγμένης.