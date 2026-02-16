Έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, εξαιτίας των εργασιών βαριάς συντήρησης που πραγματοποιούνται στη γέφυρα – τούνελ των Λιοσίων στην Αττική Οδό.



Οι εργασίες έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο πέντε εισόδων της Αττικής Οδού, από την Ελευσίνα έως και την Περιφερειακή Αιγάλεω, με αποτέλεσμα όλα τα οχήματα που κινούνται από τις συγκεκριμένες περιοχές να διοχετεύονται υποχρεωτικά στη Λεωφόρο Αθηνών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στην είσοδο της Αττικής Οδού της Λεωφόρου Φυλής τα διόδια νωρίτερα, το πρωί, ήταν δωρεάν και η διέλευση των οχημάτων ελεύθερη.

Advertisement

Advertisement

Η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς πρόκειται για περιοχή με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και πολλές εταιρείες logistics, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των φορτηγών που κινούνται καθημερινά στο οδικό δίκτυο.

Πώς διαμορφώνονται οι εναλλακτικές διαδρομές



Όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας, περνούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Όσοι θέλουν να κινηθούν προς Λαμία, ακολουθούν τη Λεωφόρο Αθηνών και στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού στρίβουν προς τον Κηφισό.

Για το αεροδρόμιο, οι οδηγοί κινούνται μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανεβαίνουν τον Κηφισό και εισέρχονται εκ νέου στην Αττική Οδό από την έξοδο Μεταμόρφωσης.



Η αλλαγή αυτή επιβαρύνει σημαντικά τόσο τη Λεωφόρο Αθηνών όσο και τον Κηφισό, καθώς οδηγοί που υπό κανονικές συνθήκες θα έβγαιναν σε υψηλότερο σημείο μέσω Αττικής Οδού, πλέον εισέρχονται στον Κηφισό από χαμηλότερο κόμβο.

Σε επιφυλακή η Τροχαία



Δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται από νωρίς το πρωί σε καίρια σημεία, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία και προσπαθώντας να περιορίσουν τα προβλήματα. Ωστόσο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι στο κλειστό τμήμα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά), με τη συνδρομή της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και της Τροχαίας Αττικής.

Το υπουργείο Υποδομών έχει ήδη εντάξει στον σχεδιασμό του τη δημιουργία τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά, έργο που εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει την περιοχή. Μέχρι τότε, όμως, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.