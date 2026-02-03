Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Ο Τέρενς, στο πεντάλεπτο βίντεό του, σχολιάζει με τον δικό,του καυστικό τρόπο το αθεράπευτο της κίνησης/ακινησίας στον Κηφισσό, το αλαλούμ στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και το παράνομο με τα όρια ταχυτήτων των οχημάτων. Άλλα να δείχνουν οι πινακίδες και άλλα να ισχύουν στα επίσημα χαρτιά. Γι αυτό και ταξιδεύει με τον Λάζαρο, ο οποίος οσμίζεται το τί τελικά ισχύει…

Ο Τέρενς Κουίκ αναρτά εκτάκτως βίντεο – σχόλιο, καθώς τα προγραμματισμένα για κάθε Τρίτη Trolls μετακινούνται άπαξ για αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

Fly over είναι τα μυαλά και η λογική πολιτικών – Βίντεο σχόλιο του Τέρενς Κουίκ με τον Λάζαρο να οσμίζεται όρια ταχύτητας

Ο Τέρενς Κουίκ αναρτά εκτάκτως βίντεο - σχόλιο, καθώς τα προγραμματισμένα για κάθε Τρίτη Trolls μετακινούνται άπαξ για αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Τέρενς, στο πεντάλεπτο βίντεό του, σχολιάζει με τον δικό,του καυστικό τρόπο το αθεράπευτο της κίνησης/ακινησίας στον Κηφισσό, το αλαλούμ στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και το παράνομο με τα όρια ταχυτήτων των οχημάτων. Άλλα να δείχνουν οι πινακίδες και άλλα να ισχύουν στα επίσημα χαρτιά. Γι αυτό και ταξιδεύει με τον Λάζαρο, ο οποίος οσμίζεται το τί τελικά ισχύει…