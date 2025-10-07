Μετά από 12 χρόνια λειτουργίας, το βιβλιοπωλείο «Επί Λέξει» στην οδό Ακαδημίας, στο κέντρο της Αθήνας, ανακοίνωσε το οριστικό του κλείσιμο.

Στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση, οι ιδιοκτήτες ευχαριστούν θερμά όλους τους φίλους του βιβλιοπωλείου για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που τους έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν όσα νιώθουμε – και ένα απλό ευχαριστώ μοιάζει πολύ λίγο», αναφέρουν. «Σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να συνεχίσετε να διαβάζετε και να στηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία, γιατί κάνουν τη διαφορά».

Ολόκληρη η ανάρτηση:



«Αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι του Επί Λέξει. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν υπάρχουν λόγια, και το ευχαριστώ είναι λίγο, για να εκφράσουν τα συναισθήματά μας. Για την απέραντη αγάπη, για την κατανόηση, για την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους, τους αναγνώστες, τους συγγραφείς, τους εκδότες.



Πιστεύουμε ότι, στην υπόθεση του βιβλίου, το Επί Λέξει ένα λιθαράκι το έβαλε. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Μιχαήλου, τη ζωγράφο μας, που οι επιλογές της, των καλλιτεχνών και των έργων τους κόσμησαν τον Μαύρο Τοίχο του βιβλιοπωλείου. Να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε και να στηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία».





Η απόφαση είχε γνωστοποιηθεί τον περασμένο Μάιο και σύμφωνα με το βιβλιοπωλείο, πάρθηκε λόγω της υπέρογκης αύξησης του ενοικίου:



«Αγαπητοί και αγαπημένοι μας φίλοι. Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ο κύκλος-που άνοιξε το βιβλιοπωλείο μας, το Επί Λέξει-κλείνει.



Παρά τις προσπάθειές μας, δεν καταφέραμε να μεταβιβάσουμε το βιβλιοπωλείο, αφού η απαίτηση των ιδιοκτητών του ακινήτου για υπερδιπλασιασμό του ενοικίου, είναι ο τοίχος που δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε.



Το Επί Λέξει θα παραμείνει ανοιχτό για τους επόμενους δύο μήνες, προσφέροντας τα βιβλία του σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Θα θέλαμε να είσαστε δίπλα μας και σε αυτή την τελευταία προσπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.



Σας ευχαριστούμε όλους. Τους βιβλιόφιλους και τους βιβλιοφάγους, τους συγγραφείς και τους εκδότες, και όλους όσοι μας αγαπήσατε και μας στηρίξατε.



Ήταν δώδεκα υπέροχα χρόνια.



Ευχαριστούμε πολύ!».