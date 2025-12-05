Οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται πλέον σε πλήρη κλιμάκωση σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες να παραμένουν αμετακίνητοι παρά την κακοκαιρία «Byron» και να στήνουν συνεχώς νέα μπλόκα, ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα. Ήδη διανύεται η 6η ημέρα από τότε που τα τρακτέρ βγήκαν στις εθνικές οδούς.

Στη Θεσσαλία καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων, με πάνω από 4.000 τρακτέρ στους δρόμους. Το μεγαλύτερο μπλόκο βρίσκεται στον Ε65, στο ύψος της Καρδίτσας, με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, ενώ άλλα 500 βρίσκονται στα διόδια Λόγγου. Στο πλευρό των αγροτών τάσσεται και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Στη Μαγνησία προγραμματίζεται νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ, στις Μικροθήβες, με στόχο τη συγκέντρωση 150–200 τρακτέρ. Στη Λάρισα, αγρότες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, εκφράζοντας στήριξη σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν δικαστικές διαδικασίες για τα επεισόδια της Κυριακής.

Αντίστοιχα, στη Δυτική Ελλάδα, οι αγρότες έκλεισαν τη νέα εθνική οδό Πατρών–Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, προκαλώντας εκτροπή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παράλληλα, χθες επιχείρησαν ανεπιτυχώς να προσεγγίσουν τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, λόγω αστυνομικών μπλόκων.

Μπλόκα λειτουργούν και στην Εγνατία Οδό, στους κόμβους Κουλούρας (Ημαθία) και Κομοτηνής (Ροδόπη). Σήμερα αναμένονται νέα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα: στα «πράσινα φανάρια» κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στην Πιερία (ανισόπεδο τούνελ Κατερίνης), στον νομό Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Φθιώτιδα (Μπράλος). Το Σαββατοκύριακο αναμένονται κινητοποιήσεις στη Σιάτιστα, στο Κάστρο Βοιωτίας και στον Βόρειο Έβρο.

Στόχος των αγροτών είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουν στηθεί τουλάχιστον 30 μεγάλα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου, ολοκληρώνοντας έτσι την «πρώτη φάση» της κινητοποίησης.

Ο διάλογος με προϋποθέσεις

Από την ερχόμενη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν νέες δράσεις μέσα στις πόλεις, όπως καταλήψεις λιμανιών και πορείες με τρακτέρ. Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται πιθανή ευκαιρία για μια πρώτη, μη επίσημη επαφή με την κυβέρνηση, ώστε να διερευνηθούν οι προθέσεις πριν από το κρίσιμο ραντεβού.

Προς τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, όπου θα εξεταστεί η περαιτέρω κλιμάκωση εν όψει της συνάντησης με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες επισημαίνουν πως οι δρόμοι «μπορεί να ανοίξουν ακόμη και αύριο», τονίζοντας ότι «το κλειδί το έχει η κυβέρνηση» με τις αποφάσεις της για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, επικρίνουν αγρότες που επιχειρούν να έρθουν σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη ατομικά και όχι μέσα από συλλογικές διαδικασίες.