Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου για να διατηρήσουν τις μειωμένες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της ΗΔΙΚΑ αφορά την κύρια κατοικία και βασίζεται στα επικαιροποιημένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών.

Οι εκπτώσεις ανά κιλοβατώρα καθορίζονται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, ενώ η υπέρβαση των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της παροχής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και πολίτες που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

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Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την υποβολή των νέων αιτήσεων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κινηθούν εγκαίρως, προκειμένου να συνεχίσουν να επωφελούνται από τις μειωμένες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διαδικασία αφορά τόσο όσους είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΟΤ όσο και όσους δεν είναι σήμερα δικαιούχοι, αλλά πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

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Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Η νέα αίτηση είναι απαραίτητη ώστε να ληφθούν υπόψη τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, θα συνυπολογιστούν τα νέα εισοδηματικά δεδομένα που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, καθώς και τα νέα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν είναι σήμερα δικαιούχοι, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ και αφορά την κύρια κατοικία.

Οι τρεις κατηγορίες δικαιούχων

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και αντίστοιχες εκπτώσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως επισημάνθηκε στην ΕΡΤ από τη φοροτεχνικό Αθανασία Στολάκη, για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προβλέπεται έκπτωση που φτάνει τα 7,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, η έκπτωση ανέρχεται σε 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η έκπτωση για τις πολύτεκνες οικογένειες, η οποία φτάνει τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για νοικοκυριά στα οποία υπάρχουν άτομα με αναπηρία άνω του 67%, καθώς και για νοικοκυριά στα οποία υπάρχει άτομο που χρειάζεται μηχανική υποστήριξη.

Προσοχή στα όρια κατανάλωσης

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων για την τετραμηνιαία κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της σχετικής έκπτωσης.

Αντίθετα, για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια προβλέπονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να έχουν μεγαλύτερο όφελος ανά κιλοβατώρα.