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Δεν πρόκειται απλώς για «βουτιά». Μακροβούτι κάνει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του συναδέλφου Σταύρου Μονεμβασιώτη στη HuffPost.

Η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά υποχώρησε στα 96 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν σε αγορές της Κεντρικής Ευρώπης κινείται μεταξύ 162 και 166 ευρώ. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο πρώτο δεκατριήμερο του Αυγούστου η Ελλάδα εμφανίζει μέση τιμή 120 ευρώ/MWh, χαμηλότερη από τις χώρες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη σύγκριση. Καθοριστικό ρόλο παίζει η εντυπωσιακή παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. (HuffPost Greece)

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Τώρα περιμένουμε το δύσκολο: να φτάσει η μείωση στον λογαριασμό.

Γιατί άλλο η χονδρική αγορά και άλλο ο λογαριασμός που ανοίγει κάθε μήνα το νοικοκυριό ή η επιχείρηση. Η ίδια η αγορά αναγνωρίζει ότι η πτώση της χονδρικής δεν μεταφέρεται αυτόματα στη λιανική.

Και δεν αφορά μόνο τα σπίτια. Φθηνότερη ενέργεια για τις επιχειρήσεις σημαίνει χαμηλότερο κόστος παραγωγής και λειτουργίας. Άρα δημιουργεί και περιθώρια για χαμηλότερες τελικές τιμές στα προϊόντα, σε μια περίοδο κατά την οποία η μάχη κατά της ακρίβειας πρέπει να δίνεται παντού.

Υπάρχει όμως και το γνωστό ελληνικό παράδοξο.

Πέφτει η πρώτη «τουφεκιά» στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή και οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια εκτοξεύονται περίπου με την ταχύτητα που… εξαφανίστηκε προχθές ο ήλιος στην έκλειψη.

Σταματούν οι «τουφεκιές»; Η διεθνής τιμή υποχωρεί; Τότε ξαφνικά σε ορισμένα διυλιστήρια και πρατήρια μοιάζουν να φορούν… ωτοασπίδες.

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Οι αυξήσεις περνούν αστραπιαία. Οι μειώσεις αναζητούν τον δρόμο.

Αυτό ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Χρειάζονται έλεγχοι και πραγματικός ανταγωνισμός ώστε κάθε αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους να φτάνει γρήγορα στον καταναλωτή.

Γιατί διαφορετικά θα πανηγυρίζουμε για φθηνότερη μεγαβατώρα στα χρηματιστήρια ενέργειας, ενώ το νοικοκυριό θα εξακολουθεί να πληρώνει το καύσιμο χρυσάφι και να σβήνει τα φώτα για να μπορέσει να βγάλει τον μήνα.

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