Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα καταγράφει σήμερα μία από τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεγαβατώρα να διαμορφώνεται στα 96 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην εξαιρετικά υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που περιορίζει τη χρήση ακριβότερων μονάδων.

Η μέση τιμή της χώρας για το πρώτο δεκατριήμερο του Αυγούστου παραμένει σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με αρκετά ευρωπαϊκά κράτη.

Οι υψηλές επιδόσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημιουργούν προϋποθέσεις για διατήρηση ανταγωνιστικών τιμολογίων και περιορισμό των πιέσεων στους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Οι επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών λειτουργούν ως ασπίδα απέναντι στις υψηλές τιμές που επικρατούν στη διεθνή αγορά.

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Μία από τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει σήμερα η Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη διαμόρφωση του κόστους του ηλεκτρισμού.

Η τιμή της μεγαβατώρας στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 96 ευρώ, όταν στις περισσότερες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης οι τιμές κινούνται σημαντικά υψηλότερα, μεταξύ 162 και 166 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για διαφορά που ξεπερνά το 40%, γεγονός που καθιστά την ελληνική αγορά μία από τις πλέον ανταγωνιστικές της ημέρας.

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Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στην εξαιρετικά υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ και των φορέων της αγοράς, η σημερινή παραγωγή από ΑΠΕ αναμένεται να είναι η δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, γεγονός που μειώνει σημαντικά την ανάγκη λειτουργίας ακριβότερων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Τα στοιχεία των ευρωπαϊκών αγορών δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από τις περισσότερες γειτονικές και κεντροευρωπαϊκές χώρες.

Στον πίνακα των τιμών για το πρώτο δεκατριήμερο του Αυγούστου, η Ελλάδα εμφανίζει μέση τιμή 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τη χαμηλότερη μεταξύ των χωρών που συγκρίνονται. Αντίθετα, η Ιταλία καταγράφει μέσο όρο 182 ευρώ, ενώ Σλοβενία και Σλοβακία κινούνται στα 152 ευρώ, η Ουγγαρία στα 151 ευρώ, η Ρουμανία στα 150 ευρώ και η Αυστρία στα 144 ευρώ. Ακόμη και η Βουλγαρία και η Τσεχία εμφανίζουν υψηλότερους μέσους όρους, στα 136 και 134 ευρώ αντίστοιχα.

Η σημερινή τιμή των 96 ευρώ επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Τι σημαίνει για τα νοικοκυριά

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Η χαμηλή τιμή στη χονδρεμπορική αγορά δεν μεταφέρεται αυτόματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αποτελεί όμως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος προμήθειας.

Εφόσον οι υψηλές επιδόσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε οι πάροχοι να διατηρήσουν ανταγωνιστικά τιμολόγια και να περιοριστούν οι πιέσεις στις χρεώσεις των καταναλωτών.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει και τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς σε περιόδους αυξημένης παραγωγής μπορούν να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» απέναντι στις υψηλές τιμές που εξακολουθούν να καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

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