Ανάμεσα σε εκείνα τα έγγραφα που είναι υποχρεωτικά σε ένα αυτοκίνητο ανήκει και εκείνο που βεβαιώνει την επιτυχή διενέργεια του τεχνικού ελέγχου, με το πρόστιμο για εκείνους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αποδείχθηκαν αμελείς να φτάνεις έως και τα 400 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν τη σωστή συντήρησή τους, ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους, να μην μολύνουν επιπλέον το περιβάλλον και να μην κινδυνεύουν οι επιβάτες ή οι λοιποί χρήστες του δρόμου.

Καθώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο τυπικοί, σε αρκετές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί τα γνωστά σε όλους Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Αυτά είναι υπεύθυνα για την πιστοποίηση των οχημάτων ότι πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας για να κυκλοφορούν.

Ωστόσο, πολλοί οδηγοί, για διάφορους λόγους, αποφεύγουν να περάσουν τον συγκεκριμένο έλεγχο, με τα στατιστικά στοιχεία να δείχνουν ότι πάνω από 2 εκατομμύρια οχήματα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό.

Για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο οι αρμόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει σε μια σειρά οικονομικών αντιμέτρων.

Αρχικά, εάν το όχημα περάσει εκπρόθεσμα τον έλεγχο (έχει δικαίωμα έως και μία εβδομάδα αφού λήξει το προηγούμενο Κ.Τ.Ε.Ο.), καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογα με την κατηγορία του εκάστοτε οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Ειδικά για τα Ι.Χ., αν έχουν περάσουν έως 30 μέρες, το πρόστιμο ορίζεται στα 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 ευρώ και άνω των 6 μηνών στα 65 ευρώ.

Επίσης, μετά το πέρασμα των 6 μηνών, εκτός από το πρόστιμο του Κ.Τ.Ε.Ο., επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται απευθείας μέσω TAXIS, με την εφαρμογή του να μπαίνει σύντομα σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση από την ΓΓΠΣ με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, του TAXISnet και άλλων φορέων, όπου αν διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Εκτός όμως από τα παραπάνω πρόστιμα, σοβαρή είναι η χρηματική ποινή που θα δεχθεί ο οδηγός σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία. Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει το χαρτί που να αποδεικνύει ότι το όχημα έχει περάσει Κ.Τ.Ε.Ο., βεβαιώνεται αμέσως πρόστιμο 350 ευρώ.

Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος περάσει τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και προσκομίσει το χαρτί εντός 10 ημερών, τότε θα πληρώσει μόνο το 1/8 του επιβληθέντος ποσού, δηλαδή 45 ευρώ, στο οποίο όμως πρέπει να υπολογιστεί και το ειδικό αυξημένο τέλος που αναφέραμε παραπάνω, το οποίο καταβάλλεται στο Κ.Τ.Ε.Ο..

Τώρα, αν είχε περάσει τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο πριν την καταγραφή της παράβασης, αλλά δεν είναι μαζί του το αποδεικτικό, μόλις το προσκομίσει στην Τροχαία, το πρόστιμο μειώνεται αμέσως στα 30 ευρώ.﻿