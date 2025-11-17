Τον απατεώνα που πήγε να της κλέψει χρήματα για δήθεν τροχαίο παγίδευσε 81χρονη σε χωριό του Ηρακλείου, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Cretapost, η 81χρονη δέχθηκε την Κυριακή τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που της είπε ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και χρειαζόταν άμεσα επέμβαση, πείθοντάς την πως θα έπρεπε να συγκεντρωθεί άμεσα ποσό για να προχωρήσει το χειρουργείο.

Advertisement

Advertisement

Η 81χρονη συγκέντρωσε περίπου 600 ευρώ και κανόνισε συνάντηση με τον «εισπράκτορα». Ένας άνδρας με ΙΧ εμφανίστηκε και παρέλαβε τα χρήματα, ωστόσο η 81χρονη κατέγραψε την πινακίδα του αυτοκινήτου και ενημέρωσε την αστυνομία.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση: Το ΙΧ εντοπίστηκε και ο άνδρας συνελήφθη έχοντας στην κατοχή το όλο το ποσό, το οποίο και επέστρεψαν στην ηλικιωμένη.