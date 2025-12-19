Η αποθήκη όπου οδηγούσε το δήθεν στίγμα του «ερευνητή» που θα βοηθούσε στην ανεύρεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου (Πηγή: patris.gr)

Σε δίκη ερήμην οδηγήθηκε ο 54χρονος «ερευνητής» από τα Χανιά της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα απάτης, καθώς επικαλέστηκε ασθένεια και ζήτησε αναβολή, αίτημα που απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Μετά την κατάθεση της μητέρας του αγνοούμενου γιατρού, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα απάτης κατ’ εξακολούθηση και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, με αναστολή λόγω του λευκού ποινικού μητρώου του.

Η 69χρονη μητέρα του 33χρονου γιατρού, επίσης γιατρός, κατέθεσε ότι ο 54χρονος συστήθηκε στην οικογένεια μέσω της προέδρου της εταιρείας Αλτσχάιμερ και της «Γραμμής Ζωής» και αρχικά φαινόταν απολύτως πειστικός.

Όπως ανέφερε, ισχυριζόταν ότι μπορούσε να εντοπίσει τον αγνοούμενο με τη χρήση «κβαντικής μηχανικής μέσω δορυφόρου» και ζητούσε τρίχες ή προσωπικά αντικείμενα του παιδιού για ανάλυση.

Η ίδια εξήγησε πως και ο πρόεδρος του Silver Alert είχε μιλήσει δημόσια για τη συγκεκριμένη μέθοδο, χαρακτηρίζοντάς τη «πολλά υποσχόμενη», γεγονός που δημιούργησε στην οικογένεια μια αίσθηση ελπίδας.

«Του δώσαμε τα δείγματα Κυριακή βράδυ και τη Δευτέρα τρέχαμε όλη μέρα μαζί με την αστυνομία», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι ο 54χρονος ισχυριζόταν πως βρισκόταν συνεχώς «λίγα μέτρα» πίσω από τον αγνοούμενο, χωρίς όμως να μπορεί να τον προσεγγίσει.

Πηγή: φωτογραφίες της οικογένειας του αγνοουμένου που έχουν κυκλοφορήσει για τον εντοπισμό του

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπεγράφη, τα πάγια έξοδα ανέρχονταν σε 5.000 ευρώ για δορυφόρους και εξοπλισμό, συν 1.000 έως 2.000 ευρώ για έξοδα μετακίνησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η οικογένεια άρχισε να υποψιάζεται απάτη όταν η αστυνομία εξέφρασε επιφυλάξεις, αν και ο ίδιος είχε προγραμματισμένο ραντεβού με την Ασφάλεια Χανίων, γεγονός που ενίσχυσε αρχικά την εμπιστοσύνη τους.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κανένα μηχάνημα, στοιχείο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιβεβαιώνει τον δόλο. Όπως κατέθεσε ο διοικητής της Ασφάλειας Χανίων, τα ευρήματα οδήγησαν στην επέμβαση των αρχών.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αποκαλύπτουν ότι ο 54χρονος, που παρουσιαζόταν ως επικεφαλής ερευνητικού κέντρου στη Ζυρίχη, έχει εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις αναζητήσεων αγνοουμένων.

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)