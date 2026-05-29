Ένας οδηγός στην Κρήτη πραγματοποίησε μια εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε «κλειστή» στροφή, χωρίς ορατότητα, αδιαφορώντας τόσο για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και για την ασφάλεια τη δική του και των άλλων οδηγών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε επαρχιακό δρόμο στο Ηράκλειο και το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στη σελίδα «Όψεις του Ηρακλείου». Σύμφωνα με την ανάρτηση, το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο οδηγός, μη θέλοντας να κινηθεί με τον ρυθμό της υπόλοιπης κυκλοφορίας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και άρχισε διαδοχικές προσπεράσεις.

Παρά την περιορισμένη ορατότητα λόγω της στροφής, συνέχισε την επικίνδυνη κίνηση, προσπερνώντας συνολικά οκτώ οχήματα και επιχειρώντας να ξεπεράσει ακόμη και ένα φορτηγάκι. Στο σημείο υπήρχε διπλή διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα, ένδειξη που απαγορεύει ρητά την προσπέραση.