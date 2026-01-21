Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι σε χωριό του Ηρακλείου στην Κρήτη όταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα έγιναν η αιτία να προκληθεί φωτιά στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το ζευγάρι είχε πάει για ύπνο ωστόσο στη 1 περίπου τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/1) ξύπνησε από έναν εκκωφαντικό θόρυβο και στη συνέχεια είδε φλόγες στο σαλόνι του σπιτιού.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα ειδοποίησε την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με 4 οχήματα και 10 άνδρες που ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Όπως διαπιστώθηκε, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έσπασαν την καμινάδα με αποτέλεσμα η εστία στο τζάκι να επεκταθεί και να πιάσει φωτιά στο σπίτι.

Ευτυχώς, από την πυρκαγιά δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ωστόσο οι φλόγες προκάλεσαν αρκετές υλικές ζημιές.

Πηγή: Partris