Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το θερμοκήπιο στην Κρήτη, όπου διέμεναν η 25χρονη Ρομά, ο Πακιστανός σύντροφός της και τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια ζούσε μέσα σε αποθήκη που βρισκόταν στον χώρο του θερμοκηπίου, το οποίο είχε παραχωρηθεί στο ζευγάρι από τον ιδιοκτήτη της καλλιέργειας, καθώς ο άνδρας εργαζόταν στα χωράφια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη νοσηλεία της 3χρονης κόρης της οικογένειας στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση των παιδιών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η μητέρα φέρεται να άφηνε τα παιδιά μόνα τους για αρκετές ώρες προκειμένου να εργάζεται. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι πριν τα εντοπίσει η Αστυνομία, τα παιδιά βρίσκονταν μόνα τους μέσα στην αποθήκη για περίπου ενάμιση 24ωρο.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8 ετών, φέρουν σημάδια κακοποίησης, με τα ευρήματα να παραπέμπουν σε επαναλαμβανόμενα χτυπήματα με τα χέρια.

Αντίθετα, το βρέφος 10 μηνών που εντοπίστηκε επίσης στον χώρο δεν έφερε τραύματα και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια στις 11 το πρωί, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος των τριών παιδιών, ενώ για το 3χρονο παιδί αντιμετωπίζουν και κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.