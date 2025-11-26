Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακοί περιορισμοί αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας στις 27 και 28 Νοεμβρίου, καθώς προγραμματισμένες εργασίες θα μεταβάλουν προσωρινά τη ροή των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, από τις 10:00 έως τις 17:00 θα σημειώνονται ολιγόλεπτες και σταδιακές διακοπές στην κυκλοφορία της δεξιάς λωρίδας της λεωφόρου Συγγρού και της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο τμήμα μεταξύ της οδού Αθανασίου Διάκου και της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση θα διεξάγεται από το διαθέσιμο πλάτος του δρόμου, ενώ η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τη σήμανση στα σημεία όπου θα υπάρχουν κλειστοί δρόμοι.