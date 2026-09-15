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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κυλλήνης για τον εντοπισμό του χειριστή ενός ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη τις πρωινές ώρες σήμερα.

Την επιχείρηση συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ στις έρευνες συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο ταχύπλοο επέβαινε μόνο ένα άτομο, ο χειριστής του, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος. Το σήμα κινδύνου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προήλθε από άλλο σκάφος που έπλεε στην ίδια θαλάσσια περιοχή.