Εσπευσμένα στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου μετέβη ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, μετά την είδηση ότι ένας κρατούμενος έβαλε τέλος στην ζωή του, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στις κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με τον Alpha Κύπρου, ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός είναι ο 23χρονος Abdul Kader Almfalani από την Συρία, που βρισκόταν στην λίστα αποφυλακισθέντων. Ο Κ. Φυτιρής έτυχε λεπτομερούς ενημέρωσης για τις συνθήκες θανάτου του θύματος στις Κεντρικές Φυλακές και ακολούθησε συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες, έλαβε χώρα δολοφονία κατάδικου και μετά ένας ακόμα κρατούμενος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στην ζωή του. Ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, φαίνεται να ζήτησε από τον Ν. Χριστοδουλίδη να προκηρύξει την θέση του Διευθυντή των Φυλακών, κάτι που προγραμματίζεται να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το τελευταίο περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε κάπου ανάμεσα στις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής (12/12) και στις 02:00 το πρωί, στην πτέρυγα 11, τη νέα πτέρυγα στις Κεντρικές Φυλακές που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου μετέβη εσπευσμένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των κυπριακών αρχών προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 23χρονου κρατούμενου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κυπριακά μίντια κάνουν λόγο για εντοπισμό νεκρού, καθώς η χρήση του όρου «αυτοκτονία» απαγορεύεται ρητά από το ΕΣΡ.

Πηγή: Alpha Κύπρου