Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης σε έναν 30χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παιδική πορνογραφία στη Λαμία.

Όπως έγινε γνωστό από τα τοπικά μέσα, ο 30χρονος παρίστανε το κορίτσι για να ξεγελάσει στις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες τα παιδιά και να αποσπάσει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο.

Advertisement

Advertisement

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 18 ετών και 6 μηνών στον 30χρονο που κατηγορούνταν για πορνογραφία ανηλίκων με την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον κρίθηκε ένοχος και για παράνομη κατοχή όπλων, καθώς στην έρευνα που είχαν κάνει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας τον Ιούλιο του 2024 στο σπίτι του σε περιοχή της Βοιωτίας είχαν εντοπίσει και κατασχέσει φυσίγγια πολεμικών τυφεκιών.

Ο 30χρονος φέρεται ότι από το διάστημα του Φεβρουαρίου 2023 έως και τη σύλληψη του στις 13 Ιουλίου 2024, να απέσπασε γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες και βίντεο τριών ανήλικων κοριτσιών γεννημένα -το 2011 το μεγαλύτερο και το 2015- το νεότερο εξ αυτών.

Ο δράστης προσέγγιζε τα παιδιά μέσω δημοφιλών πλατφορμών του διαδικτύου και προσποιούνταν ότι είναι κορίτσι με το όνομα «Κατερίνα». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ήξερε και δε θυμόταν τι είχε κάνει, καθώς είχε πει κατά την απολογία του ήταν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ένα από τα θύματά του ήταν από τη Λαμία, οι γονείς της οποίας προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, με τους ανθρώπους της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να φτάνουν στα ίχνη και να συλλαμβάνουν τον Ιούλιο του 2024, τον 30χρονο. Τότε, μετά από την απολογία του σε Ανακριτή και Εισαγγελέα είχε κριθεί προφυλακιστέος και κρατούνταν στο Σ.Κ. Τριπόλεως, όπου και θα επιστρέψει να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.