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Αναστάτωση προκάλεσε ένα περιστατικό με δάγκωμα φιδιού στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να νοσηλεύεται προληπτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Κλειτσό Ευρυτανίας, κοντά στη Λαμία, όπου ο ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες. Τη στιγμή που σήκωσε μια πέτρα, ένιωσε έναν έντονο πόνο στο αριστερό του χέρι. Αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι τον είχε χτυπήσει, όμως λίγο αργότερα κατάλαβε ότι είχε δεχθεί δάγκωμα φιδιού στο μικρό δάχτυλο του χεριού του.

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Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, ο άνδρας αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς το σημείο του δαγκώματος άρχισε γρήγορα να μαυρίζει, ενώ το οίδημα εξαπλώθηκε και σε μεγαλύτερο τμήμα του χεριού.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί του χορήγησαν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Για προληπτικούς λόγους κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να εξελίσσεται πολύ καλά. Εφόσον συνεχίσει να παρουσιάζει την ίδια θετική πορεία, αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο.

Αν και ο ηλικιωμένος δεν είδε το φίδι που τον δάγκωσε, τόσο ο έντονος πόνος όσο και τα συμπτώματα που εμφάνισε παραπέμπουν ξεκάθαρα σε οχιά. Η οχιά θεωρείται το μοναδικό επικίνδυνο φίδι για τον άνθρωπο στην Ελλάδα, ενώ την περίοδο αυτή η παρουσία της είναι ιδιαίτερα συχνή σε περιοχές όπου κινούνται ή εργάζονται άνθρωποι.