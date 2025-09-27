Ο Έλληνας μουσικός Δημήτρης Κατσιούρας, με καταγωγή από τη Λάρισα, έγινε ξανά viral με νέο βίντεο όπου παίζει μπουζούκι δίπλα στην αρκούδα «Τομ», περιγράφοντας την εμπειρία του να βρίσκεται τόσο κοντά σε ένα άγριο ζώο.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, αν και κατάγεται από τη Λάρισα, τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στη Μόσχα, την οποία χαρακτηρίζει «δεύτερη πατρίδα» του. Επαγγελματίας μουσικός, εμφανίζεται σε εκδηλώσεις στη ρωσική πρωτεύουσα αλλά και σε διεθνείς σκηνές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν η αρκούδα είναι αληθινή ή δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, ο Κατσιούρας απάντησε με χιούμορ: «Φυσικά και είναι αληθινή».

Ο Τομ μεγάλωσε σε κτήμα έξω από τη Μόσχα, χάρη σε έναν Ρώσο φίλο του μουσικού. «Όταν ένα ζώο το μεγαλώνεις από μικρό, γίνεται πιο φιλικό και συνηθίζει την ανθρώπινη παρουσία», εξήγησε, προσθέτοντας ωστόσο: «Όταν μιλάμε για αρκούδα ή γενικά για άγρια ζώα, πάντα υπάρχει κίνδυνος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα μιλήσει το ένστικτο».

Στο πιο πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο Δημήτρης παίζει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» πλάτη με πλάτη με την αρκούδα, η οποία δείχνει να απολαμβάνει τη μελωδία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημειώνει: «Πριν από 2 χρόνια ήμασταν στα χιόνια παίζοντας συρτάκι… Τώρα ο Τομ μεγάλωσε, έγινε τεράστιος και ακούει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας! Προσοχή: Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι… Κοινοποιήστε αδέρφια!».