Credits: ANT1 - Η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία εκνευρισμένη την ώρα που έρχεται αντιμέτωποι με τις κάμερες

Στην υπόθεση της 62χρονης στάθηκε σε δηλώσεις του ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο, η κατηγορούμενη να έθαψε ζωντανή την μητέρα της, στην αποθήκη του σπιτιού τους στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τον κ. Λέων, «στην κατάσταση που είναι η σορός, είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουμε απροσδιόριστη αιτία θανάτου, αποκλείοντας μόνο το ενδεχόμενο σκελετικών κακώσεων ή δηλητηριάσεων».

Advertisement

Advertisement

Όπως περιγράφει ο ιατροδικαστής, λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης, «δεν θα μπορέσουμε πιθανόν να αποδώσουμε ούτε την αιτία θανάτου, αλλά ούτε και το είδος θανάτου, εάν πρόκειται δηλαδή για παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια».

«Ενδέχεται να την έθαψε ζωντανή»

«Θα πρέπει να γίνει μία σοβαρή και ενδελεχής διερεύνηση πολύ πιο πριν. Θα πρέπει να δούμε για παράδειγμα τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτήν την γυναίκα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξετάσουμε εάν υπήρξαν σοβαρές παθολογίες», τονίζει ο κ. Λέων.

«Κατά δεύτερον, κάτι που ενδεχομένως να μείνει αναπάντητο. Η συγκεκριμένη γυναίκα που έκανε τον ενταφιασμό, είναι σίγουρη ότι η μητέρα της ήταν νεκρή την ώρα που την έθαψε; Δηλαδή πώς γνωρίζει να διακρίνει για παράδειγμα έναν άνθρωπο σε κώμα και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πεθαμένος;», αναφέρει ο ιατροδικαστής.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Λέων τόνισε ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή, καθώς όπως υποστήριξε, «ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει ειδικές γνώσεις ιατρικής, μπορεί να δει έναν άνθρωπο σε κώμα, το οποίο είναι αναστρέψιμο, εάν έχει την κατάλληλη ιατρική βοήθεια και να τον θάψει ενώ δεν έχει καταλήξει».

Εκνευρισμένη η 62χρονη με τις κάμερες

«Φύγετε από την είσοδο του σπιτιού μου, θέλω να βγω με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι παρενόχληση, σας παρακαλώ κάντε πίσω», απάντησε εκνευρισμένη σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν επιθυμεί να μιλήσει στην κάμερα για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της, χωρίς να ανακοινώσει τον θάνατό της, καθώς είχε ανάγκη να λαμβάνει τα χρήματα από την σύνταξή της. Η κατηγορούμενη, η οποία είναι διευθύντρια σε 4 καταστήματα ΚΕΠ της ευρύτερης περιοχής, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη

Παράλληλα, συγγενικό πρόσωπο της 62χρονης τόνισε ότι είχε να δει χρόνια την μητέρα της γυναίκας αυτής και έβρισκε συχνά δικαιολογίες σχετικά με την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η 62χρονη άφηνε συχνά την μητέρα της νηστική και διψασμένη, με τις αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτής της περίεργης υπόθεσης, η οποία έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των πολιτών.