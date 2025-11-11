Σε έναν 27χρονο, υπήκοο Αλβανίας και κάτοικο Χαλκίδας, θεωρούν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πως ανήκει η απανθρακωμένη σορός, που βρέθηκε το πρωί της 7ης Νοεμβρίου σε ερημική τοποθεσία στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Αν και ο 27χρονος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές αστυνομικές αρχές για κάποια παράνομη δραστηριότητα, οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών πιστεύουν πως πρόκειται για το θύμα δολοφονίας, καθώς τρεις ημέρες πριν από την αποκάλυψη τού εγκλήματος, το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου έχουν στοιχεία ότι με το αυτοκίνητό του πήγε στα Βίλια Αττικής, απ ‘όπου φαίνεται ότι έφυγε με το αυτοκίνητο, στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένος.

Μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, ώστε να ταυτοποιηθεί και επίσημα, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνά τους οι αστυνομικοί, να λάβουν δηλαδή καταθέσεις από το περιβάλλον του θύματος, να αιτηθούν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών του και να προχωρήσουν σε όλες τις προανακριτικές πράξεις, με τις οποίες θα φθάσουν στην εξιχνίαση τού εγκλήματος.

Ταυτόχρονα περιμένουν απάντηση και από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, όπου μεταφέρθηκε ένα μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο βρήκε ο ιατροδικαστής κατά τη νεκροτομή. Θεωρούν πιθανό να πρόκειται για θραύσμα από βολίδα πυροβόλου όπλου, κάτι που εάν αποδειχθεί θα σημαίνει ότι πρώτα πυροβόλησαν το θύμα και στη συνέχεια πυρπόλησαν το όχημα με το πτώμα του μέσα, για να εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία.